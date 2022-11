Η Ρωσία είναι υπεύθυνη για τις αποζημιώσεις στην Ουκρανία

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε τη Δευτέρα να λογοδοτήσει η Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, εγκρίνοντας ψήφισμα που αναγνωρίζει ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για τις αποζημιώσεις στη χώρα.

Το ψήφισμα, το οποίο υποστηρίζεται από 94 από τα 193 μέλη της συνέλευσης, αναγνωρίζει ότι η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου εντός ή κατά της Ουκρανίας και «πρέπει να φέρει τις νομικές συνέπειες όλων των διεθνώς παράνομων πράξεών της, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της ζημίας. συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί από τέτοιες πράξεις».

Τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι δεσμευτικά, αλλά έχουν πολιτικό βάρος.

