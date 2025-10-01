Η Ρωσία δεν αναγνωρίζει την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν

Η Ρωσία δεν αναγνωρίζει την επαναφορά των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών κατά του Ιράν, δήλωσε ο πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, όταν ρωτήθηκε αν η Μόσχα θα εφαρμόσει τα μέτρα.

Τα Ηνωμένα Έθνη επανέφεραν το εμπάργκο όπλων και άλλες κυρώσεις κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα το Σάββατο το βράδυ, μετά από μια διαδικασία - γνωστή ως snapback - που ξεκίνησε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η κίνηση αυτή θα αντιμετωπιστεί με σκληρή αντίδραση.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ξεκίνησαν τη διαδικασία snapback στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατηγορώντας το Ιράν ότι παραβίασε τη συμφωνία του 2015 που αποσκοπούσε να το εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνική βόμβα. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Δεν αναγνωρίζουμε την έναρξη ισχύος του snapback», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την έναρξη της προεδρίας της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον Οκτώβριο.

«Θα ζούμε σε δύο παράλληλες πραγματικότητες, γιατί για μερικούς η επαναφορά ισχύει, για εμάς όμως όχι. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Πώς θα το ξεπεράσουμε - θα δούμε», είπε ο Νεμπένζια.

Το τέλος της δεκαετούς πυρηνικής συμφωνίας που είχε αρχικά συμφωνηθεί από το Ιράν, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Κίνα θα μπορούσε να επιδεινώσει τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, λίγους μήνες μετά την Ισραήλ και τις ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Αυτή η εξέλιξη είναι πραγματικά γεμάτη με μια σημαντική κλιμάκωση γύρω από το Ιράν, επειδή ανοίγει την πόρτα σε εκείνες τις χώρες που θέλουν να τερματίσουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», είπε ο Νεμπένζια, αναφερόμενος στη στρατιωτική δράση του Ισραήλ και των ΗΠΑ τον Ιούνιο.

Με την επανεισαγωγή των κυρώσεων του ΟΗΕ, το Ιράν θα υποβληθεί εκ νέου σε εμπάργκο όπλων και απαγόρευση όλων των δραστηριοτήτων εμπλουτισμού και επανεπεξεργασίας ουρανίου, καθώς και οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετικής με βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα.

Άλλες κυρώσεις που θα επιβληθούν εκ νέου περιλαμβάνουν απαγόρευση ταξιδιού σε δεκάδες Ιρανούς πολίτες, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δεκάδων ατόμων και οντοτήτων και απαγόρευση της προμήθειας οτιδήποτε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.