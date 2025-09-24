Η Ρωσία αυξάνει κατά 2% τον ΦΠΑ - 11,9 δισ. δολάρια σε νέα έσοδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών πρότεινε την Τετάρτη την αύξηση του συντελεστή του φόρου προστιθέμενης αξίας από 20% σε 22% το 2026, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες στο πέμπτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πρόταση έρχεται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τρίτη για τη Μόσχα ότι «πολεμάει χωρίς σκοπό εδώ και τρεισήμισι χρόνια» και δήλωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και η Ρωσία βρίσκονται σε «μεγάλη οικονομική δυσχέρεια».

Ο Πούτιν σηματοδότησε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων για να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες κατά τη διάρκεια του πολέμου, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αυξήσει τους φόρους για τους πλούσιους κατά τη διάρκεια των πολέμων του Βιετνάμ και της Κορέας.

Ο ΦΠΑ αντιπροσώπευε το 37% των εσόδων του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού το 2024 και οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση θα αποφέρει περίπου 1 τρισεκατομμύριο ρούβλια (11,9 δισεκατομμύρια δολάρια) σε πρόσθετα έσοδα.

Το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο δήλωσε ότι οι αυξήσεις των φόρων θα «στοχεύουν κυρίως στη χρηματοδότηση της άμυνας και της ασφάλειας», ανέφερε σε δήλωσή του ότι προτείνει και άλλες αυξήσεις φόρων, μεταξύ άλλων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών.

Ο Πούτιν είχε δεσμευτεί να μην πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα πριν από το 2030, μετά τις αυξήσεις των φόρων που εισήχθησαν το 2025. Στις 5 Σεπτεμβρίου ζήτησε από την κυβέρνηση να αυξήσει τα έσοδα μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και όχι των φόρων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τετάρτη στο ραδιοφωνικό σταθμό RBC ότι έχουν γίνει και στο παρελθόν δηλώσεις για την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας, αλλά πρόσθεσε ότι η οικονομία έχει προσαρμοστεί στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 είναι «ισορροπημένο και βιώσιμο». Μέχρι στιγμής, το υπουργείο δεν έχει δημοσιεύσει τα βασικά στοιχεία του σχεδίου προϋπολογισμού ούτε εκτιμήσεις για το πόσα έσοδα θα αποφέρει η πρότασή του.

«Η στρατηγική προτεραιότητα είναι η παροχή οικονομικής στήριξης για τις ανάγκες άμυνας και ασφάλειας της χώρας και κοινωνικής στήριξης για τις οικογένειες των συμμετεχόντων στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση», ανέφερε σε δήλωσή του.

«Οι πόροι που προβλέπονται στον προϋπολογισμό θα καταστήσουν δυνατή την εξόπλιση των ενόπλων δυνάμεων με τα απαραίτητα όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, την καταβολή μισθών στο στρατιωτικό προσωπικό και την υποστήριξη των οικογενειών τους, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων της αμυντικής βιομηχανίας» σύμπληρωσε το υπουργείο.