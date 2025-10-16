Η Ρωσία απορρίπτει de facto τις προσπάθειες για ειρήνευση, λέει η ουκρανή πρέσβειρα στις ΗΠΑ

Η Ρωσία απορρίπτει de facto τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σκορπώντας τον «τρόμο» στον άμαχο πληθυσμό, τόνισε σήμερα η Ουκρανίδα πρέσβειρα στην Ουάσινγκτον, λίγη ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την «πρόοδο» που διαπίστωσε στην επικοινωνία του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Για άλλη μια φορά, η Ρωσία επέλεξε πυραύλους αντί του διαλόγου» δήλωσε η Όλγα Στεφανίσινα, αναφερόμενη στο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, «ένα πραγματικό πλήγμα στις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ».

Αυτές οι επιθέσεις, είπε η Στεφανίσινα, καταδεικνύουν ότι η στρατηγική της Μόσχας είναι αυτή της τρομοκράτησης του άμαχου πληθυσμού.

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη

Στη Βουδαπέστη συμφώνησαν να συναντηθούν το προσεχές διάστημα ο Τραμπ με τον Πούτιν, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ακόμα η ημερομηνία και ο ακριβής τόπος συνάντησης.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε μια συμφωνημένη τοποθεσία, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον «άδοξο» πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Στο τέλος της τηλεφωνικής συνομιλίας, συμφωνήσαμε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των συμβούλων υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα. Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα διευθύνονται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα που θα οριστούν. Ο τόπος της συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε έναν συμφωνημένο τόπο, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να θέσουμε τέλος σε αυτόν τον ''άδοξο'' πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Από τη ρωσική πλευρά, ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν Κίριλ Ντμιτρίεφ σχολίασε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών ήταν «θετική και παραγωγική» και «έθεσε με σαφήνεια τα επόμενα βήματα».

Την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι και εγώ θα συναντηθούμε αύριο, στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα συζητήσουμε τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Πούτιν και πολλά άλλα. Πιστεύω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία», τόνισε.

Σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες μίλησαν μία ημέρα πριν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο.

«Μιλάω τώρα με τον Πρόεδρο Πούτιν. Η συνομιλία είναι σε εξέλιξη, είναι μακρά και θα αναφέρω το περιεχόμενό της, όπως και ο Πρόεδρος Πούτιν, μετά την ολοκλήρωσή της. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε νωρίτερα ο Τραμπ στο Τruth Social.

"I am speaking to President Putin now. The conversation is ongoing, a lengthy one, and I will report the contents, as will President Putin, at its conclusion." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Q7rNjfkqiS — The White House (@WhiteHouse) October 16, 2025

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ για να ζητήσει αυξημένη στρατιωτική υποστήριξη, καθώς Κίεβο και Μόσχα εντείνουν τις επιθέσεις τους σε ενεργειακά συστήματα και το ΝΑΤΟ δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

Η Ουκρανία επιδιώκει την προμήθεια αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, που θα έθεταν τη Μόσχα και άλλες ρωσικές πόλεις εντός εμβέλειας από ουκρανικό έδαφος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να προμηθεύσει την Ουκρανία με όπλα, εάν ο Πούτιν δεν προσέλθει σε διαπραγματεύσεις.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ είχε πει την περασμένη Κυριακή ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο τέθηκε το ενδεχόμενο να παραδώσουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk και επιπλέον συστήματα Patriot.

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η ενίσχυση της ουκρανικής δύναμης πυρός θα αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, ο Τραμπ είπε ότι ίσως χρειαστεί να «μιλήσει στη Ρωσία» για το ζήτημα των Tomahawk, προσθέτοντας πως δεν πιστεύει ότι η Μόσχα θα ήθελε να βλέπει τέτοιους πυραύλους εναντίον της και ότι ενδέχεται να θέσει το ενδεχόμενο αποστολής τους ως μέσο πίεσης: «Αν αυτός ο πόλεμος δεν λυθεί, ίσως τους στείλω Tomahawk», είχε σημειώσει.