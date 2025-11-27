Η Ρωσία αποκλείει ξανά το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας

Η Ρωσία απέκλεισε εκ νέου την Πέμπτη το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο NATO, εν μέσω της στάσης αναμονής που φαίνεται πως επικρατεί στο προσκήνιο επί των συζητήσεων για το ενδεχόμενο λήξης του πολέμου που μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη εδώ και -σχεδόν- τέσσερα χρόνια.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ανέφερε ότι προσπάθειες του ΝΑΤΟ να εντάξει την Ουκρανία στη δομή του αποτελούν απειλή για τη Ρωσία και ότι η ένταξη της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία θα ήταν απαράδεκτη για τη Μόσχα.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Αλεξάντερ Γκρούσκο, επιτέθηκε στην επικεφαλής των Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, για τις δηλώσεις που έκανε η τελευταία ώστε να περιοριστούν οι πολεμικές δαπάνες της Μόσχας.

Κανείς δεν μπορεί να περιορίσει τον στρατιωτικό προϋπολογισμό της Ρωσίας, δήλωσε ο Ρώσος αξιωματούχος όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία έχει αποκλείσει οποιαδήποτε παρουσία δυνάμεων από τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Γκρούσκο.