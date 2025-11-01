Η Ρωσία απέτρεψε αερομεταφορά ουκρανικών ειδικών δυνάμεων με ελικόπτερο στην πόλη Ποκρόβσκ (pics&vids)

Μονάδες του ρωσικού στρατού απέτρεψαν μία προσπάθεια των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων να μεταφέρουν Ουκρανούς στρατιώτες, με τη χρήση ενός ελικοπτέρου στην πόλη Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας που τελεί υπό πολιορκία, ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, που αποτελείται από τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ. Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 10% του Ντονμπάς - μια περιοχή περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (1.930 τετραγωνικών μιλίων) στα δυτικά του Ντονέτσκ.

Η κατάληψη του Ποκρόφσκ, που τα ρωσικά μέσα αποκαλούν «η πύλη προς το Ντονέτσκ», καθώς και της Κοστιαντινίβκα στα βορειοανατολικά του - την οποία οι ρωσικές δυνάμεις επίσης προσπαθούν να περικυκλώσουν - θα παρείχε στη Μόσχα ένα εφαλτήριο για να προελάσει βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις του Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία: την Κραματόρσκ και τη Σλοβιάνσκ.

🇷🇺🇺🇦 El canal ruso Rybar nos cuenta la "triste" historia de la tripulación de un de los Black Hawk que el "cara bollo" Budanov mandó al caldero de Pokrovsk...



¿Cómo terminó la próxima operación mediática del GUR?



— 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) November 1, 2025

Η Ουκρανία ανέφερε ότι είχε αναπτύξει ειδικές δυνάμεις στο Ποκρόφσκ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αποβιβάζοντας ένα ελικόπτερο Black Hawk. Σε βίντεο που είδε το Reuters, τουλάχιστον δέκα Ουκρανοί στρατιώτες φαίνονταν να αποβιβάζονται από ένα ελικόπτερο σε χωράφι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι είχε σκοτώσει την ομάδα των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων στρατιωτικής πληροφοριών.

«Και οι 11 άνθρωποι που αποβιβάστηκαν από το ελικόπτερο σκοτώθηκαν», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις προέλαυναν μέσα στο Ποκρόφσκ και εκκαθάριζαν την περιοχή.

Μια ουκρανική στρατιωτική πηγή, η οποία μίλησε στο Reuters στο Κίεβο υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι ειδικές δυνάμεις δεν είχαν σκοτωθεί και πρόσθεσε ότι η ουκρανική επιχείρηση που αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της περιοχής εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

#WarUpdates



⚡️The landing of a group of special operations forces of the Main Intelligence Directorate (GUR) near Krasnoarmeysk (Pokrovsk) was intercepted, all 11 paratroopers were destroyed.



— Jacque Line🇵🇭 (@MissJacque_line) November 1, 2025

Οι ρωσικές δυνάμεις, πρόσθεσε η πηγή, είχαν αποκρούσει μια προσπάθεια του 425ου Ανεξάρτητου Επιθετικού Συντάγματος “Skala” της Ουκρανίας να διασπάσει τις ρωσικές γραμμές κοντά στο Χριζίνε, βορειοδυτικά του Ποκρόφσκ, ενώ η τανάλια γύρω από τις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή στένευε.

Οι μάχες γύρω από το Χριζίνε θεωρούνται σημαντικές, καθώς δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στο να αποκόψουν τις ουκρανικές γραμμές ανεφοδιασμού προς το Ποκρόφσκ.

Το μοναδικό ορυχείο της Ουκρανίας που παράγει κοκ (coking coal) — που χρησιμοποιείται στη μέχρι πρότινος εκτεταμένη χαλυβουργία της χώρας — βρίσκεται περίπου έξι μίλια (10 χιλιόμετρα) δυτικά του Ποκρόφσκ. Ο ουκρανικός χαλυβουργικός όμιλος Metinvest είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι είχε αναστείλει τις εξορυκτικές δραστηριότητές του εκεί.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστηρίζει ότι το Ντονμπάς αποτελεί πλέον νομικά μέρος της Ρωσίας, όμως το Κίεβο και η Δύση απορρίπτουν την προσάρτηση της περιοχής ως παράνομη αρπαγή εδάφους.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν έναν ελιγμό τανάλιας για να περικυκλώσουν σχεδόν πλήρως το Ποκρόφσκ και να απειλήσουν τις ουκρανικές γραμμές ανεφοδιασμού, κατόπιν παρενοχλούσαν τις ουκρανικές δυνάμεις στέλνοντας μικρές μονάδες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ώστε να διαταράξουν τα δίκτυα εφοδιασμού και να σπείρουν χάος στα μετόπισθεν.

Ουσιαστικά, οι ρωσικές τακτικές δημιούργησαν αυτό που Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ αποκάλεσαν «γκρίζα ζώνη ασάφειας» μέσα στην πόλη — μια περιοχή που δεν ελεγχόταν πλήρως από καμία πλευρά, αλλά ήταν εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή για να υπερασπιστεί κανείς.

Η εκκαθάριση τόσο του Ποκρόφσκ όσο και της γειτονικής Μιρνογκράντ ενδέχεται να απαιτήσει χρόνο και, ως εκ τούτου, να καθυστερήσει την επίσημη ανακοίνωση της Ρωσίας.