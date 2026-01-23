Αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Guardian αναφέρει πως, πριν από τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες και ο αδελφός της είχαν δεσμευτεί πως θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση Τραμπ όταν θα «αποχωρούσε» ο Νικολάς Μαδούρο.

Η Ροντρίγκες, που ορκίστηκε στις 5 Ιανουαρίου ως προσωρινή πρόεδρος, μαζί με τον αδελφό της Χόρχε, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, είχαν εκ των προτέρων διαβεβαιώσει κρυφά αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Κατάρ, μέσω μεσαζόντων, ότι θα χαιρέτιζαν την αποχώρηση του Μαδούρο, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που συμμετείχαν στις υψηλού επιπέδου συζητήσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επικοινωνίες μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και της Ροντρίγκες, που ήταν αντιπρόεδρος του Μαδούρο, ξεκίνησαν το φθινόπωρο και συνεχίστηκαν μετά την κρίσιμη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ - Μαδούρο στα τέλη Νοεμβρίου.

Τον Δεκέμβριο, ένας Αμερικανός που εμπλέκεται στις συζητήσεις ανέφερε πως η Ροντρίγκες είχε ενημερώσει την αμερικανική κυβέρνηση ότι ήταν έτοιμη. «Η Ντέλσι έστειλε το μήνυμα πως “ο Μαδούρο πρέπει να φύγει”», ανέφερε η ίδια πηγή. Άλλη πηγή ανέφερε πως η τότε αντιπρόεδρος σημείωσε: «Θα διαχειριστώ τις όποιες συνέπειες».

Κατά τις ίδιες πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν αρχικά επιφυλακτικός για συνεργασία με ανθρώπους του καθεστώτος του Μαδούρο, αλλά στη συνέχεια συμφώνησε πως το να αναλάβει η Ροντρίγκες ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί το χάος.

Είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν πληροφορίες περί «συνεργασίας» της Ροντρίγκες και του αδελφού της με τους Αμερικανούς. Τον Οκτώβριο, η εφημερίδα Miami Herald ανέφερε, σχετικά με τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις μέσω Κατάρ, πως η ίδια προσφέρθηκε να αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης σε περίπτωση παραίτησης του Μαδούρο.

Το Reuters ανέφερε την Κυριακή ότι ο Ντιόσνταδο Καμπέλο, ο ισχυρός υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, ο οποίος ελέγχει την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας, συμμετείχε επίσης σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ, μήνες πριν από την αμερικανική παρέμβαση.

«Η Ροντρίγκες δεν βοήθησε στην ανατροπή του Μαδούρο»

Όλες οι πηγές του Guardian πάντως αναφέρουν ότι υπάρχει μια λεπτή διαφορά στη συμφωνία της Ντέλσι Ροντρίγκες: ενώ η οικογένειά της υποσχέθηκε να βοηθήσει τις ΗΠΑ μόλις ο Μαδούρο φύγει, δεν συμφώνησε να βοηθήσει ενεργά τις ΗΠΑ να τον ανατρέψουν.

Οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι δεν επρόκειτο για πραξικόπημα εναντίον του Μαδούρο από τα αδέλφια Ροντρίγκες. Λίγες ώρες μετά την επιδρομή, ο Τραμπ φάνηκε να επιβεβαιώνει τις συνομιλίες. Όπως δήλωσε στη New York Post, η Ντέλσι Ροντρίγκες ήταν σύμφωνη. «Της έχουμε μιλήσει πολλές φορές και καταλαβαίνει», είπε.