Η ροή ρωσικού πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία διακόπηκε μετά την ουκρανική επίθεση

Η ροή ρωσικού αργού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσω του αγωγού Druzhba διακόπηκε τη Δευτέρα, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, με τη Βουδαπέστη να κατηγορεί την Ουκρανία για επίθεση σε τμήμα του δικτύου.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, που αποτελούν βασικό μέσο για τη συγκέντρωση χρημάτων για τις πολεμικές προσπάθειες του Κρεμλίνου, με τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου να αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο των συνολικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού της Ρωσίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, δεν επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε την είδηση για την τελευταία επίθεση, αλλά έγραψε στην πλατφόρμα X ότι η Ουγγαρία «μπορεί πλέον να στείλει παράπονα» στη Μόσχα, και όχι στο Κίεβο.

Οι διακοπές στην προμήθεια πετρελαίου γίνονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να φιλοξενήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον αργότερα τη Δευτέρα, προκειμένου να πιέσει το Κίεβο να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ, η Ουγγαρία συνέχισε να εξαρτάται από τη ρωσική ενέργεια μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου της μέσω του αγωγού Druzhba, ο οποίος διασχίζει τη Λευκορωσία και την Ουκρανία προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Υπενθυμίζεται ότι η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, που κατασκευάστηκε από τη Σοβιετική Ένωση, είχε επίσης διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα τον Μάρτιο, έπειτα από επίθεση της Ουκρανίας σε σταθμό μέτρησης.