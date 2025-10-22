Η πυρηνική ενέργεια στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της νέας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας

Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, αναμένεται να προωθήσει την επιτάχυνση της αναβίωσης της πυρηνικής ενέργειας για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, πηγή δημόσιας δυσαρέσκειας, με την επανεκκίνηση των αντιδραστήρων να αποτελεί το κλειδί για τη μείωση των δαπανηρών εισαγωγών καυσίμων.

Η Τακαΐτσι διόρισε τον Ριοσέι Ακαζάουα, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της Ιαπωνίας στην πρόσφατη συμφωνία για τους δασμούς με τις ΗΠΑ, ως υπουργό εμπορίου και βιομηχανίας - ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει την ενέργεια - σηματοδοτώντας την προθυμία της να συνεργαστεί με την Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων και για τις αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με αναλυτές.

Η κυβέρνησή της σχεδιάζει ένα πακέτο αγορών που θα παρουσιάσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στο Τόκιο την επόμενη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου, αν και όχι προς το παρόν από το έργο του αγωγού της Αλάσκας που υποστηρίζει ο Τραμπ, ανέφερε το Reuters την Τετάρτη.

Ωστόσο, ο Ακαζάουα δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι απαραίτητο να μεγιστοποιηθούν οι πηγές ενέργειας που συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια και την αποκαρβονισμοποίηση.

«Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε στην επανεκκίνηση των πυρηνικών σταθμών, λαμβάνοντας παράλληλα συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη κατανόηση των τοπικών κοινοτήτων και των ενδιαφερόμενων μερών», δήλωσε.

Η Ιαπωνία ξόδεψε 10,7 τρισεκατομμύρια γιεν (71 δισεκατομμύρια δολάρια) πέρυσι για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και άνθρακα, το ένα δέκατο των εισαγωγικών της δαπανών. Τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα καλύπτουν το 60% έως 70% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας και αποτελούν πηγή πληθωρισμού που έχει υπονομεύσει την υποστήριξη προς το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα.

Ανανέωση της πυρηνικής ενέργειας

«Η πρωθυπουργός Τακαϊτσι θα πιέσει σχεδόν σίγουρα για μια πιο φιλόδοξη επανεκκίνηση των πυρηνικών αντιδραστήρων. Αυτό γίνεται εν μέρει για να υποστηρίξει την προσπάθειά της να μειώσει τις χονδρικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από τις εισαγωγές καυσίμων», δήλωσε ο Χένινγκ Γκλόιστιν, διευθύνων σύμβουλος της Eurasia Group.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, η Ιαπωνία λειτουργούσε 54 πυρηνικούς αντιδραστήρες. Από τους 33 που παραμένουν σε λειτουργία, οι 14 έχουν επανεκκινηθεί - μια διαδικασία που διαρκεί χρόνια. Η εξασφάλιση σταθερής νέας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται όλο και πιο επείγουσα, καθώς η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί λόγω της επέκτασης των κέντρων δεδομένων.

Η Τακαΐτσι, υποστηρίκτρια της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας σύντηξης νέας γενιάς, έχει επίσης εκφράσει την υποστήριξή της για τα ηλιακά κύτταρα περοβσκίτη - τεχνολογίες που η Ιαπωνία μπορεί ενδεχομένως να εξάγει - και έχει αντιταχθεί σε μεγάλα ηλιακά έργα, δεδομένης της εξάρτησής τους από πάνελ που εισάγονται από την Κίνα και του περιβαλλοντικού

Τα δαπανηρά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, που έχουν ήδη πληγεί από την απόσυρση της Mitsubishi 8058.T, ενδέχεται να λάβουν λιγότερη πολιτική υποστήριξη, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

«Η Τακαΐτσι ... μακροπρόθεσμα, είναι απίθανο να παρέχει μεγάλη υποστήριξη στον κλάδο, καθώς τάσσεται υπέρ της επανεκκίνησης των πυρηνικών σταθμών», δήλωσε πηγή του κλάδου που συμμετέχει στις συζητήσεις για την πολιτική υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Διαφοροποίηση της ενέργειας

Πριν από την επίσκεψη του Τραμπ στην Ιαπωνία, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προέτρεψε το Τόκιο να σταματήσει να αγοράζει ρωσική ενέργεια, η οποία αποτελείται κυρίως από υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) που αντιπροσωπεύει το 9% των εισαγωγών καυσίμων της Ιαπωνίας.

Ενώ υποβαθμίζει την πολιτική πίεση, η Ιαπωνία υπέγραψε φέτος νέες συμφωνίες αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, αλλά δεν προχώρησε σε δεσμεύσεις για το έργο υγροποιημένου φυσικού αερίου της Αλάσκας, αξίας 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί, στο πλαίσιο της ευρύτερης διμερούς εμπορικής συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε ο Ακαζάουα.

«Η ικανότητά του να διατηρεί διάλογο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και σε θέματα ενέργειας, είναι ένας θετικός παράγοντας», δήλωσε υψηλόβαθμη πηγή ιαπωνικής εταιρείας κοινής ωφέλειας.

Ο Ακαζάουα, 64 ετών, ο οποίος μιλά αγγλικά, κατανοεί τη σημασία της προσιτής ενέργειας, δήλωσε ο Τομ Ο'Σάλιβαν, διευθυντής της Mathyos Global Advisory στο Τόκιο.

«Υπάρχει επίσης διεθνής πίεση προς την Ιαπωνία να σταματήσει την αγορά LNG από το Σαχαλίν, οπότε αυτό θα ασκήσει επίσης πίεση για την επανεκκίνηση των πυρηνικών σταθμών», δήλωσε.