Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αποστολή μιας διερευνητικής ομάδας σε έναν αμφισβητούμενο αγωγό της σοβιετικής εποχής, σε μια προσπάθεια να επιλυθεί η έντονη διαμάχη μεταξύ Κιέβου και Βουδαπέστης και να αποδεσμευτεί μια σημαντική δόση οικονομικής στήριξης για την Ουκρανία.

«Έχουμε προτείνει μια αποστολή για την επιθεώρηση του αγωγού προς την Ουκρανία», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Άννα-Κάισα Ίτκονεν, στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία δεν έχει ακόμη απαντήσει στο αίτημα.

Επί εβδομάδες, η Ουγγαρία αρνείται να εγκρίνει δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ προς την Ουκρανία για τον αγωγό Ντρούζμπα, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο από την ανατολική Ρωσία στην Κεντρική Ευρώπη και τελεί εκτός λειτουργίας από τις αρχές Ιανουαρίου.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση και είναι δύσκολο να επισκευαστεί, ενώ η Βουδαπέστη κατηγορεί την Ουκρανία ότι καθυστερεί σκόπιμα τις επισκευές, προκαλώντας ενεργειακή κρίση στην Ουγγαρία με την άρνηση να ανοίξει ξανά τη ρωσική παροχή πετρελαίου.

Η Ουγγαρία ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι απέστειλε δική της διερευνητική αποστολή για να αξιολογήσει το επίπεδο ζημιάς στον αγωγό. Ένας εκπρόσωπος του Κιέβου χαρακτήρισε τους Ούγγρους αντιπροσώπους «τουρίστες» και προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα τους αρνηθεί την πρόσβαση.

Η Επιτροπή είχε προηγουμένως εγκρίνει πρόταση της Ουγγαρίας και της Σλοβακία - η οποία επίσης λαμβάνει ρωσικό πετρέλαιο μέσω του αγωγού Ντρούζμπα - για επιθεώρηση του χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί το πραγματικό επίπεδο ζημιών και να διευκολυνθεί η απελευθέρωση της οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία.