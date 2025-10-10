Η Πολωνία κατηγορεί την Ρωσία για τον αυξημένο αριθμό κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές

Η κρίσιμη υποδομή της Πολωνίας έχει γίνει στόχος ενός αυξανόμενου αριθμού κυβερνοεπιθέσεων από τη Ρωσία, η οποία - σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακών Υποθέσεων της χώρας - έχει τριπλασιάσει τους πόρους της για τέτοιου είδους ενέργειες εναντίον της Πολωνίας μέσα στο έτος.

Από τα 170.000 περιστατικά στον κυβερνοχώρο που έχουν εντοπιστεί κατά τους τρεις πρώτους τριμήνους του έτους, ένα σημαντικό ποσοστό αποδίδεται σε ρωσικούς φορείς, ενώ άλλα περιστατικά έχουν οικονομικά κίνητρα, όπως κλοπή ή άλλες μορφές κυβερνοεγκλήματος, δήλωσε ο Κριστόφ Γκαβκόφσκι.

Η Πολωνία, είπε, αντιμετωπίζει 2.000 έως 4.000 περιστατικά την ημέρα, εκ των οποίων 700 έως 1.000 αντιμετωπίζονται άμεσα, καθώς θεωρούνται πως «αποτελούν πραγματική απειλή ή έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα».

Οι ξένες εχθρικές δυνάμεις, πρόσθεσε, επεκτείνουν πλέον το ενδιαφέρον τους πέρα από τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης και στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας.

Δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία για τη ρωσική δραστηριότητα ούτε σχολίασε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πολωνικό κυβερνοχώρο, σημειώνοντας ότι οι πληροφορίες για την αυξανόμενη ρωσική εμπλοκή προέρχονται από τις πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί τέτοιες κατηγορίες, ενώ η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα σχολιασμού.

Αξιωματούχοι στη Βαρσοβία έχουν δηλώσει ότι η Πολωνία - πιστός σύμμαχος της Ουκρανίας - είναι ο κύριος στόχος της Ρωσίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και έχουν κατηγορήσει το Κρεμλίνο για επανειλημμένες προσπάθειες υπονόμευσης της εθνικής ασφάλειας.

«Η ρωσική δραστηριότητα είναι η πιο σοβαρή, διότι στοχεύει κρίσιμες υποδομές που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ομαλής ζωής», είπε ο Γκαβκόφσκι.

Μαζί με τη ρωσική επίθεση με drones στις 10 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε και συντονισμένη κυβερνοεπίθεση εναντίον της Πολωνίας - η μεγαλύτερη από το 2022, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Αν και η κυβέρνηση γνώριζε από τις πρώτες ώρες της νύχτας ότι η επίθεση με drones προερχόταν από τη Ρωσία, ψευδείς ισχυρισμοί ότι τα drones στάλθηκαν από την Ουκρανία για να προκαλέσουν πόλεμο πλημμύρισαν τον πολωνικό κυβερνοχώρο, είπε ο υπουργός.

Πρόσθεσε ότι για τη διάδοση αυτών των ψευδών πληροφοριών ενεργοποιήθηκαν “bots” που παρέμεναν ανενεργά για μήνες ή και χρόνια.