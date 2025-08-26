Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο έχει ανοίξει μέτωπο με τον κυβερνήτη του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, σε μια σύγκρουση που ξεπερνά την κομματική αντιπαράθεση και αγγίζει θεμελιώδεις αρχές της αμερικανικής διακυβέρνησης.

Σε ένα πρώτο επίπεδο, η κλιμακούμενη αντιπαράθεσή τους για την απειλή του προέδρου να στείλει την Εθνοφρουρά στους δρόμους του Σικάγο αποτελεί μια βολική πολιτική διαμάχη.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ αντλεί δύναμη όταν έχει έναν εχθρό να στοχοποιήσει. Η πολιτική του απήχηση βασίζεται στην πεποίθηση ότι είναι ισχυρότερος από οποιονδήποτε προσπαθήσει να τον προκαλέσει ή να τον περιορίσει.

Ο Πρίτζκερ είναι ένας πιθανός υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία. Το κόμμα του αναζητά κάποιον που θα σταθεί σθεναρά απέναντι στον Τραμπ. Και αφού ένας από τους πιθανούς αντιπάλους του για το χρίσμα του 2028, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, ηγείται ήδη της αντεπίθεσης, είναι καλή πολιτική κίνηση να δείξει ότι είναι εξίσου σκληρός.

Αλλά αυτή η σύγκρουση είναι βαθύτερη από μια βραχυπρόθεσμη πολιτική αψιμαχία. Μπορεί να εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη κρίση ανάμεσα σε έναν Ρεπουμπλικανικό Λευκό Οίκο και μια μεγάλη πόλη και πολιτεία που διοικούνται από Δημοκρατικούς.

Πιθανές νομικές προκλήσεις θα μπορούσαν να αγγίξουν θεμελιώδεις αξίες του ρεπουμπλικανισμού, σε μια διαμάχη ανάμεσα σε έναν πρόεδρο με μοναρχική αντίληψη της εξουσίας και μια πολιτεία που απορρίπτει την ομοσπονδιακή πίεση.

Όταν ο Πρίτζκερ είπε τη Δευτέρα στον Τραμπ: «Μην έρθετε στο Σικάγο. Δεν είστε ούτε καλοδεχούμενος ούτε αναγκαίος εδώ», αντήχησε εντάσεις θεμελιώδεις για το αμερικανικό σύστημα διακυβέρνησης, που αναζωπυρώθηκαν σε αξιοσημείωτες στιγμές της ιστορίας των ΗΠΑ — για παράδειγμα, στην περίοδο που προηγήθηκε του Εμφυλίου Πολέμου και γύρω από την ομοσπονδιακή επιβολή των νόμων για τα πολιτικά δικαιώματα.

Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει ότι βλέπει το Σικάγο ως την επόμενη δοκιμασία στην προσπάθεια επιβολής της πολιτικής του περί «νόμου και τάξης», στέλνοντας στρατεύματα στους δρόμους του Λος Άντζελες και της Ουάσιγκτον, με τον θεατρικό ζήλο ενός δημαγωγού.

Τραμπ για Σικάγο: Ο στρατός είναι έτοιμος να μεταβεί παντού για την καταπολέμηση του εγκλήματος

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο αμερικανικός στρατός ενδέχεται να αναπτυχθεί στο Σικάγο και είναι έτοιμος να πάει οπουδήποτε σε σύντομο χρονικό διάστημα για να καταστείλει το έγκλημα.

«Μπορούμε να πάμε οπουδήποτε με προειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν το Πεντάγωνο προετοιμαζόταν για ανάπτυξη στο Σικάγο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Σικάγο χρειάζεται ομοσπονδιακή βοήθεια για να καθαρίσει την πόλη, αλλά δεν ανακοίνωσε κάποια απόφαση.

«Χρειάζονται βοήθεια. Μπορεί να περιμένουμε. Μπορεί να περιμένουμε ή όχι, μπορεί απλώς να πάμε και να το κάνουμε, κάτι που πιθανώς πρέπει να κάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο καθώς υπέγραφε εκτελεστικά διατάγματα που αποσκοπούσαν στο να σταματήσουν την αποφυλάκιση υπόπτων για ποινικά αδικήματα με εγγύηση χωρίς μετρητά.

Ο Τραμπ έχει καταλάβει τον έλεγχο της αστυνομικής δύναμης στην Ουάσινγκτον και επιτρέπει στα στρατεύματα της Εθνοφρουράς να φέρουν όπλα ενώ κάνουν περιπολία στην πόλη. Απειλεί να επεκτείνει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως η Βαλτιμόρη και το Σικάγο.