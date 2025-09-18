Η Ουκρανία θα εκπαιδεύσει Πολωνούς στρατιώτες για τη δημιουργία ομάδα κατά των drones

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανία, Ντένις Σμιχάλ, ανακοίνωσε την Πέμπτη πως η χώρα του θα εκπαιδεύσει στρατιωτικές δυνάμεις και μηχανικούς από την Πολωνία, για τον σχηματισμό μιας κοινής ομάδας που θα επιφορτιστεί με την αντιμετώπιση των drones.

«Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την εμπειρία μας σε οποιεσδήποτε συνθήκες αλλά το βασικό είναι η αεροπορική άμυνα από τα ρωσικά drones (και) πυραύλους» είπε ο Σμιχάλ σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον υπουργό Άμυνας της Πολωνίας.

Υπενθυμίζεται πως Κίεβο και Βαρσοβία βρίσκονται σε συνεννόηση για την αντιμετώπιση των ρωσικών προκλήσεων, ιδιαίτερα μετά από την κατάρριψη ρωσικών drones που έγιναν την περασμένη εβδομάδα από την Πολωνία, η πρώτη φορά που μέλος του ΝΑΤΟ ανοίγει πυρ στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία.