Η Ουκρανία κατέστρεψε έναν πύραυλο Oreshnik στην Ρωσία το καλοκαίρι του 2023

Η Ουκρανία κατέστρεψε έναν από τους ρωσικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Oreshnik σε μια ειδική επιχείρηση το καλοκαίρι του 2023, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Ο Βασίλ Μαλιούκ δήλωε στους δημοσιογράφους ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από κοινού από τη SBU. τη στρατιωτική μυστική υπηρεσία GUR και ξένη μυστική υπηρεσία, προσθέτοντας ότι ήταν «100% επιτυχής».

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές την αναφορά.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον πύραυλο Oreshnik - φουντουκιά στα ρωσικά - εναντίον της Ουκρανίας τον Νοέμβριο του 2024, στοχεύοντας μια αμυντική επιχείρηση στην πόλη Ντνίπρο, περισσότερο από ένα χρόνο μετά την υποτιθέμενη καταστροφή ενός από τους πυραύλους από το Κίεβο.

«Μπορούμε να πούμε εν συντομία και συνοπτικά ότι ένας από τους τρεις Oreshnik καταστράφηκε επιτυχώς στο (ρωσικό) έδαφος τους ατο Καπούστιν Γιάρ…» δήλωσε ο Μαλιούκ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στην οποία ήταν παρών ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στην οποία παρέστη ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας και άλλοι αξιωματούχοι.

Ο Μαλιούκ δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση.

Ουκρανοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι η Ρωσία παρήγαγε τρεiς πυραύλους Oreshnik εφέτος και σχεδιάζει να διπλασιάσει την ετήσια παραγωγή στους έξι.

Ο Ζελέσνκι είπε ότι 25 εταιρείες συμμετέχουν στην παραγωγή των πυραύλων Oreshnik και κάλεσε τους δυτικούς εταίρους να επιβάλλουν κυρώσεις στις εταιρείες αυτές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πύραυλος Oreshnik είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί και έχει καταστροφική ισχύ συγκρίσιμη με ένα πυρηνικό όπλο, αν και οι Δυτικοί ειδικοί έχουν αμφισβητήσει αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο Πούτιν δήλωσε τον Ιούνιο ότι η Ρωσία αύξησε την παραγωγή, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Οι πύραυλοι Oreshnik συμμετείχαν σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας τον περασμένο μήνα. Αυτήν την εβδομάδα η Λευκορωσία, βασικός σύμμαχος της Ρωσίας, επιβεβαίωσε ότι θα αναπτύξει το πυραυλικό σύστημα Oreshnik στην επικράτειά της, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, τον Δεκέμβριο.