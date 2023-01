Η Ουκρανία φέρεται να κάλεσε τη Λευκορωσία σε «συμφωνία μη επίθεσης»

Ο ηγέτης της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Ουκρανία πρότεινε στη χώρα του συμφωνία μη επίθεσης, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Ο Λουκασένκο αποκάλυψε τη φερόμενη πρόταση σε συνάντηση κυβερνητικών και αξιωματούχων, όπου κατηγόρησε επίσης τη Δύση ότι εξοπλίζει μαχητές στην Ουκρανία που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση στη Λευκορωσία.

«Το Κρεμλίνο δεν έχει στοιχεία ότι το Κίεβο έχει προσφέρει στο Μινσκ σύμφωνο μη επίθεσης», σχολίασε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

"The #Kremlin has no data that #Kyiv has offered #Minsk a non-aggression pact," Dmitri #Peskov said. pic.twitter.com/3NGvPWCIOM