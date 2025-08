Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικό αεροδρόμιο (vids)

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε το Σάββατο ότι έπληξε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο εσωτερικό της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου διυλιστηρίου, καθώς και στρατιωτικού αεροδρομίου για drones και ενός εργοστασίου ηλεκτρονικών.

Σε ανακοίνωση στο Telegram, οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας (USF) δήλωσαν ότι είχαν πλήξει το διυλιστήριο πετρελαίου στην Ριαζάν, περίπου 180 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, προκαλώντας πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του.

💥Last night, #Ukraine carried out one of the most massive drone attacks on #Russia.



Explosions were heard in at least six regions. Arrivals were recorded in three cities:#Samara Region - at the oil refinery;#Ryazan - at the oil refinery;#Penza - at the Elektropribor… pic.twitter.com/86bz3KicbW