Η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στη Ντομπροπίλια 

Οι δυνάμεις του Κιέβου εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών δυνάμεων γύρω από την πόλη Ντομπροπίλια στην ανατολική Ουκρανία, προκειμένου να μειώσουν την πίεση στο πολιορκημένο κέντρο του Ποκρόβσκ.

Αυτό δήλωσε ο ανώτατος στρατηγός της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, σημειώνοντας, επίσης, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επικεντρώνονται γενικά στην εξασφάλιση των γραμμών εφοδιασμού και στην εκδίωξη των ρωσικών στρατευμάτων από τα αστικά κτίρια.

Στην Ισπανία θα βρεθεί σύντομα ο Ζελένσκι - Σάντσεθ: Υποστηρίζουμε την Ουκρανία

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί τις ερχόμενες ημέρες την Ισπανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, χωρίς να αποκαλύπτει τις ακριβείς ημερομηνίες ή το πρόγραμμα για λόγους ασφαλείας. Ο Ζελένσκι επρόκειτο να επισκεφθεί την Ισπανία τον Απρίλιο, όμως το ταξίδι αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Τον περασμένο μήνα, ο Σάντσεθ είπε στον Ζελένσκι ότι η Ισπανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία μέχρι να επιτευχθεί «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στον πόλεμό της με τη Ρωσία, που διανύει τον τέταρτο χρόνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί το Μουσείο Ρέινα Σοφία της Μαδρίτης, όπου εκτίθεται ο πίνακας «Γκερνίκα» (1937) του Πικάσο που απεικονίζει τη φρίκη του πολέμου.

Η Ισπανία υπέγραψε δεκαετή διμερή συμφωνία ασφάλειας και άμυνας με την Ουκρανία τον Μάιο του 2024 στη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του Ζελένσκι.