Η Ουγκάντα διαψεύδει τα περί συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τους μετανάστες

Η Ουγκάντα δεν έχει καταλήξει σε καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποδοχή μεταναστών, καθώς δεν διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για να το πράξει, δήλωσε την Τετάρτη ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών.

«Από ό,τι γνωρίζω, δεν έχουμε καταλήξει σε τέτοια συμφωνία. Δεν διαθέτουμε τις εγκαταστάσεις και την υποδομή για να φιλοξενήσουμε τέτοιους παράνομους μετανάστες στην Ουγκάντα. Επομένως, δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιους παράνομους μετανάστες», δήλωσε ο Okello Oryem, υφυπουργός Εξωτερικών, σε μήνυμα κειμένου προς το Reuters.

Την Τρίτη, το CBS News, επικαλούμενο εσωτερικά έγγραφα, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον είχε συνάψει συμφωνίες απέλασης με την Ονδούρα και την Ουγκάντα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να συνάψει περισσότερες συμφωνίες με χώρες που θα δέχονταν μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ και δεν ήταν πολίτες τους.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ως στόχο την απέλαση εκατομμυρίων μεταναστών από τις ΗΠΑ και η κυβέρνησή του έχει επιδιώξει να αυξήσει τις απελάσεις σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής καταδικασμένων εγκληματιών στο Νότιο Σουδάν και την Εσουατίνι, πρώην Σουαζιλάνδη.