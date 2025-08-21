Η Ουγκάντα ανακοίνωσε συμφωνία με τις ΗΠΑ για την υποδοχή μεταναστών - Οι όροι

Η κυβέρνηση της Ουγκάντα ανακοίνωσε την Πέμπτη πως κατέληξε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για την υποδοχή μεταναστών, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών της αφρικανικής χώρας.

«Συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ η υποδοχή υπηκόων τρίτων χωρών που ενδέχεται να μην λάβουν άσυμλο από τις αμερικανικές αρχές αλλά είναι διστατικοί στο να επιστρέψουν στις χώρες τους.

Η συμφωνία είναι προσωρινής και με όρους, όπως ότι δεν θα γίνονται δεκτά άτομα με ποινικό μητρώο και ασυνόδευτοι ανήλικοι» ανέφερε το ΥΠΕΞ της Ουγκάντα.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ως στόχο την απέλαση εκατομμυρίων μεταναστών από τις ΗΠΑ και η κυβέρνησή του έχει επιδιώξει να αυξήσει τις απελάσεις σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής καταδικασμένων εγκληματιών στο Νότιο Σουδάν και την Εσουατίνι, πρώην Σουαζιλάνδη.