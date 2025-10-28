Η Ουγγαρία επιδιώκει να συνεργαστεί με την Τσεχία και τη Σλοβακία για τη δημιουργία μιας ουκρανοσκεπτικιστικής συμμαχίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποκάλυψε στο Politico, ανώτερος σύμβουλος του πρωθυπουργου Βίκτορ Όρμπαν. Στόχος είναι ο συντονισμός θέσεων πριν από τις συνόδους κορυφής της ΕΕ, μέσω κοινών συναντήσεων και πολιτικής συνεργασίας.

Αν και μια επίσημη συμμαχία δεν έχει ακόμη σχηματιστεί, η πρωτοβουλία θα μπορούσε να παρεμποδίσει τις προσπάθειες της ΕΕ να στηρίξει την Ουκρανία οικονομικά και στρατιωτικά. Ο Μπάλαζ Όρμπαν, πολιτικός διευθυντής του πρωθυπουργού, δήλωσε ότι μια τέτοια συνεργασία «θα γίνει όλο και πιο ορατή», θυμίζοντας τον ρόλο της ομάδας Visegrad 4 (Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία) κατά την προσφυγική κρίση, όταν αντιτάχθηκαν στις πολιτικές μετεγκατάστασης μεταναστών.

Η αρχική συμμαχία διαλύθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς η Πολωνία υιοθέτησε σκληρή γραμμή απέναντι στη Μόσχα, ενώ η Ουγγαρία κράτησε φιλορωσική στάση. Μια νέα συμμαχία θα περιελάμβανε μόνο τρεις χώρες, αφού ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ παραμένει ένθερμα φιλοουκρανός.

Αντίθετα, οι Ρόμπερτ Φίτσο (Σλοβακία) και Αντρέι Μπάμπις (Τσεχία) έχουν καλέσει σε διάλογο με τη Μόσχα αντί για περαιτέρω κυρώσεις, ενώ ο Μπάμπις έχει επικριθεί για τη στάση του απέναντι στη βοήθεια προς το Κίεβο. Παρότι ο Φίτσο έχει επανεκλεγεί, δεν έχει ακόμα επίσημα συμμαχήσει με τον Όρμπαν, ενώ ο Μπάμπις δεν έχει σχηματίσει κυβέρνηση.

Παράλληλα, η Ουγγαρία επεκτείνει τις πολιτικές της συμμαχίες στις Βρυξέλλες. Το κόμμα Fidesz, μέλος της ακροδεξιάς ομάδας Patriots for Europe, επιδιώκει συνεργασία με τις Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), την ομάδα Europe of Sovereign Nations και ορισμένες αριστερές ομάδες. Σύμφωνα με τον Μπάλαζ Όρμπαν, ενδέχεται σύντομα να καταρρεύσει η κεντρώα πλειοψηφία που στηρίζει την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, στην εξουσία εδώ και 15 χρόνια, αντιμετωπίζει εκλογές το 2026, με το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του Πέτερ Μάγκιαρ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Ο σύμβουλος κατηγόρησε την ΕΕ για «συντονισμένη προσπάθεια αποδυνάμωσης της ουγγρικής κυβέρνησης», ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι οι κυρώσεις οφείλονται στην παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου από τη Βουδαπέστη.

Ερωτηθείς εάν η Βουδαπέστη συνεχίζει να υποστηρίζει τον Επίτροπο Υγείας της Ουγγαρίας, Όλιβερ Βάρχεϊ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι ηγήθηκε της στρατολόγησης κατασκόπων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ όταν εργαζόταν ως διπλωμάτης της ΕΕ, ο Όρμπαν είπε ότι ο επίτροπος «κάνει εξαιρετική δουλειά».

«Είναι απλώς... ζητήματα που χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσουν την Ουγγαρία ως κάποια χώρα που δεν είναι πιστή στους θεσμούς», πρόσθεσε. «Θέλουμε να είμαστε μέσα. Είμαστε μέρος της λέσχης».