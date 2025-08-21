Η Ουγγαρία δηλώνει διαθέσιμη να φιλοξενήσει μια συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι

Η Ουγγαρία έχει ήδη προσφερθεί δύο φορές να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, και η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιτζιάρτο.

«Εάν μας χρειαστούν, είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε τις κατάλληλες δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες για τέτοιες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Θα χαρούμε να συμβάλουμε στην επιτυχία των ειρηνευτικών προσπαθειών», σημείωσε ο Ούγγρος ΥΠΕΞ, σε podcast που μεταδόθηκε στο Facebook.

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα Αμερικανός αξιωματούχο είχε αναφέρει πως μια συνάντηση των προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία.

Η Ουγγαρία είχε προηγουμένως θεωρηθεί ως μία από τις πιθανές τοποθεσίες για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμ με τον Πούτιν, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, διατηρεί στενές σχέσεις και με τον Αμερικανό και με τον Ρώσο πρόεδρο, σύμφωνα με το CNN.

Επιπλέον, τον Απρίλιο, η Ουγγαρία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC), το οποίο είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν.

Ακόμα, ο Σιτζιάρτο αρνήθηκε δημοσιεύματα αμερικανικών media για το ότι ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Όρμπαν για να συζητήσουν την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν υπήρξε τέτοια τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν υπήρξε. Τελεία και παύλα», δήλωσε ο Σζιτζιάρτο.