Η νέα προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία επιταχύνεται την Κυριακή, καθώς Αμερικανοί απεσταλμένοι ταξιδεύουν στη Γενεύη για να συναντηθούν με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παρά τον ευρέως διαδεδομένο σκεπτικισμό, αξιωματούχοι λένε ότι οι συνομιλίες θα είναι μια ευέλικτη διαπραγμάτευση και όχι μια εντολή προς το Κίεβο.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ που βρίσκονται κοντά στη διαπραγμάτευση ανέφεραν σε αρθρογράφο της Washington Post το Σάββατο ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως «οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρές» στο 28 σημείων ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ.

Για παράδειγμα, ο Τραμπ ίσως αυξήσει ή αφαιρέσει το προτεινόμενο όριο των 600.000 ατόμων στον ουκρανικό στρατό. Και για να ενισχυθεί η αποτροπή μετά τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Η κυριαρχία της Ουκρανίας δεν μπορεί ποτέ να τεθεί σε διαπραγμάτευση. Αυτό θα άνοιγε τις πύλες στην Ευρώπη», είπε το Σάββατο ένας βασικός αξιωματούχος. «Δεν θέλουμε να δούμε μια κατάρρευση της Ουκρανίας», εξήγησε, περιγράφοντας αυτό ως τη «δεύτερη έλευση της Γιουγκοσλαβίας», της οποίας η διάλυση το 1991 ξεκίνησε μια δεκαετία περιφερειακής αναταραχής. Οι επικριτές της ειρηνευτικής προσπάθειας του Τραμπ υποστηρίζουν ότι θα ανταμείψει τη Μόσχα και θα υπονομεύσει την ουκρανική κυριαρχία ακριβώς με τον τρόπο που οι αξιωματούχοι με τους οποίους μίλησα ισχυρίζονται ότι θέλουν να αποφύγουν.

Ο αξιωματούχος είπε ότι, αντίθετα με ορισμένες αναφορές, η κυβέρνηση Τραμπ ήταν «100 τοις εκατό» δεσμευμένη στη συνεχιζόμενη υποστήριξη πληροφοριών προς την Ουκρανία. Το σχέδιο των 28 σημείων ήταν «φιλόδοξο» και ανοιχτό σε διαπραγμάτευση, υποστήριξε.

Οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ δεν ήταν τόσο καθησυχαστικές. Μίλησε την Παρασκευή για προθεσμία την Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά αρνήθηκε το Σάββατο ότι τα 28 σημεία ήταν μια τελική, μη διαπραγματεύσιμη προσφορά.

Ανώτατοι αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία βρίσκονται στην ελβετική πόλη και ξεκινούν τις συνομιλίες σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Την Ουάσινγκτον εκπροσωπούν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.