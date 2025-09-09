Η ολλανδική εταιρεία κατασκευής εργαλείων τσιπ ASML ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ στη γαλλική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Mistral, προσφέροντας σημαντική ώθηση στην προσπάθεια της Ευρώπης να αποκτήσει μεγαλύτερη τεχνολογική κυριαρχία.

Η συνεργασία, που ενισχύει τη διατήρηση της ευρωπαϊκής παρουσίας της Mistral, θεωρείται καλοδεχούμενη από όσους επιδιώκουν η ήπειρος να αποκτήσει ισχυρότερο τεχνολογικό προφίλ, ιδιαίτερα στους τομείς των υπηρεσιών cloud και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, όπως η OpenAI και η Anthropic, μαζί με μεγαλύτερους παίκτες όπως η Google και η Microsoft, προχωρούν με ταχύτητα στον αγώνα για την ανάπτυξη προϊόντων Τεχνητής Νοημοσύνης για καταναλωτές, αφήνοντας την Ευρώπη σε δευτερεύουσα θέση.

Η ASML, μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες με βάση την κεφαλαιοποίηση, αποκτά μερίδιο 11% στην Mistral. Η Mistral είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές εταιρείες που αναπτύσσουν μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και chatbots ανταγωνιστικά προς το ChatGPT της OpenAI, όπως ανακοίνωσαν και οι δύο εταιρείες την Τρίτη το πρωί.

Η επένδυση της ASML εντάσσεται σε έναν ευρύτερο γύρο χρηματοδότησης ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Mistral, η οποία αποτιμάται σε 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Αυτή η επένδυση φέρνει κοντά δύο ηγέτες της τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στην ίδια αλυσίδα αξίας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mistral, Άρθουρ Μενς.

Επί του παρόντος, οι πάροχοι cloud των ΗΠΑ εξυπηρετούν τα δύο τρίτα της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ η ΕΕ αντιπροσωπεύει μόνο το 7% των παγκόσμιων επενδύσεων σε Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Ολλανδός ευρωβουλευτής Μπαρτ Γκρούτχουις χαρακτήρισε την επένδυση «εξαιρετική κίνηση», σημειώνοντας ότι βοηθά στην οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης.