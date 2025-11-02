Η Ολλανδία θα επιστρέψει στην Αίγυπτο γλυπτό ηλικίας 3.500 ετών - Εκτιμάται ότι είχε κλαπεί πριν 14 χρόνια

Η Ολλανδία θα επιστρέψει στην Αίγυπτο ένα γλυπτό ηλικίας 3.500 ετών που εντοπίστηκε σε ολλανδική έκθεση τέχνης, ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη χώρα, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Το εν λόγω αντικείμενο, που απεικονίζει έναν ανώτερο αξιωματούχο από την περίοδο βασιλείας του Φαραώ Θούθμωση Γ΄ (1479–1425 π.Χ.), πιστεύεται ότι είχε κλαπεί και εξαχθεί παράνομα, πιθανότατα κατά τη διάρκεια των ταραχών της Αραβικής Άνοιξης του 2011, προτού εμφανιστεί στη διεθνή αγορά τέχνης.

Το «ιστορικό πολιτιστικό αντικείμενο κατασχέθηκε σε ολλανδική έκθεση τέχνης» στο Μάαστριχτ το 2022, δήλωσε ο Σχοφ, αφού κάποιος ενημέρωσε ανώνυμα τις αρχές για την παράνομη προέλευσή του.

Έρευνα της ολλανδικής αστυνομίας και της επιθεώρησης πολιτιστικής κληρονομιάς επιβεβαίωσε ότι το γλυπτό είχε λεηλατηθεί και αφαιρεθεί παράνομα από την Αίγυπτο. Ο έμπορος που το κατείχε το παρέδωσε οικειοθελώς μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε ότι αναμένει να παραδώσει το αντικείμενο στον Αιγύπτιο πρέσβη στην Ολλανδία έως το τέλος του έτους, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η είδηση γίνεται γνωστή μία ημέρα μετά τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου το οποίο φιλοξενεί θησαυρούς.