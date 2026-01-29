Η Νορβηγία θωρακίζει την άμυνά της: Το mega deal των $2 δισ. με τη Ν. Κορέα

Η Νορβηγία συμφώνησε να αγοράσει συστήματα πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς και ρουκέτες από τον νοτιοκορεατικό αμυντικό όμιλο Hanwha Aerospace έναντι 2 δισ. δολαρίων, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη, καθώς η χώρα - μέλος του ΝΑΤΟ επιδιώκει να ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη έναντι της Ρωσίας.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες ως απάντηση στην πίεση από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Νορβηγία θα αποκτήσει 16 συστήματα εκτόξευσης και έναν μη γνωστό αριθμό πυραύλων με συνολικό κόστος 19 δισεκατομμύρια νορβηγικές κορώνες (2,0 δισ. δολάρια), ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε δήλωση.

Το πυροβολικό Chunmoo της Hanwha Aerospace ανταγωνίστηκε για τη σύμβαση με τον νορβηγικό στρατό το LMT.N HIMARS της αμερικανικής αμυντικής γίγαντας Lockheed Martin.

«Η Hanwha θα παραδώσει μονάδες εκτόξευσης και εκπαιδευτικό υλικό το 2028 και το 2029, και πυραύλους το 2030 και το 2031», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Νορβηγίας, Τόρε Σάντβικ, στην ανακοίνωση.

Η Νορβηγία, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία στην Αρκτική, δηλώνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δείξει ότι το πυροβολικό μεγάλου βεληνεκούς είναι απαραίτητο στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Το σύστημα της Νότιας Κορέας πληρούσε όλες τις απαιτήσεις που έθεσε η Νορβηγία για το πυροβολικό εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να πυροβολεί σε απόσταση έως 500 χλμ. (310 μίλια), και είχε τον ταχύτερο χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η Hanwha Aerospace υπέγραψε πέρυσι συμφωνία με την πολωνική αμυντική εταιρεία WB Electronics για τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας που θα παράγει πυραύλους στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου του πυροβολικού Chunmoo, εξασφαλίζοντας την κατασκευή σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Ορισμένα μέλη του νορβηγικού κοινοβουλίου είχαν δηλώσει ότι η σκανδιναβική χώρα θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός εναλλακτικού ευρωπαϊκού πυραύλου, αλλά η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση ως υπερβολικά χρονοβόρα και δαπανηρή.