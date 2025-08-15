Η Νορβηγία προσφέρει 100 εκατ. δολάρια στην Ουκρανία για αγορά φυσικού αερίου

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προσφέρει 1 δισεκατομμύριο κορώνες (98,29 εκατομμύρια δολάρια) στην Ουκρανία για την αγορά φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα.

Η Ουκρανία αναγκάστηκε να αυξήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου, καθώς ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις κατέστρεψαν εγκαταστάσεις παραγωγής στα ανατολικά της χώρας.

Αναλυτές σημειώνουν ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ουκρανίας είναι τα χαμηλότερα των τελευταίων 12 ετών, με τις αποθήκες να είναι αυτή τη στιγμή γεμάτες λιγότερο από το ένα τρίτο της συνολικής τους χωρητικότητας.

«Η έγκαιρη και συστηματική βοήθεια της νορβηγικής κυβέρνησης είναι εξαιρετικά σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας», δήλωσε η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χρύντσουκ.

Τα κεφάλαια που θα ληφθούν θα χρησιμοποιηθούν από τη κρατική εταιρεία ενέργειας Naftogaz για την αγορά φυσικού αερίου από τη διεθνή αγορά, ώστε να δημιουργηθούν επαρκή αποθέματα ενόψει της χειμερινής περιόδου, πρόσθεσε η ίδια.

Η εταιρεία ανάλυσης ExPro ανέφερε αυτόν τον μήνα ότι, έως τις 5 Αυγούστου, η Ουκρανία διέθετε 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου στις υπόγειες αποθήκες της, με 1 bcm να έχει προστεθεί τις τελευταίες 19 ημέρες.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας έχει δηλώσει ότι η χώρα χρειάζεται περίπου 13 bcm φυσικού αερίου σε αποθήκευση για τον χειμώνα.



