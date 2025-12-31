Η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το νέο έτος με εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων (vid)

Η Νήσος των Χριστουγέννων ήταν το πρώτο μέρος παγκοσμίως που μπήκε στο 2026, με τη Νέα Ζηλανδία να ακολουθεί λίγες ώρες αργότερα.
It's offically 2026 in Auckland, New Zealand pic.twitter.com/uADbsKxZeu— Maurice (@maurice_lippy) December 31, 2025
Η αλλαγή του χρόνου στη Νέα Ζηλανδία γιορτάστηκε με ένα εντυπωσιακό θέαμα πυροτεχνημάτων, που φώτισαν τον ουρανό γύρω από τον εμβληματικό Πύργο Sky Tower στο Όκλαντ.
Happy New Year New Zealand! 🎉— Sky News (@SkyNews) December 31, 2025
Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building - the Sky Tower.
Ποια ώρα θα υποδεχθεί ο κόσμος το 2026 με βάση την ώρα Ελλάδος:
31 Δεκεμβρίου
12:00 Νήσος των Χριστουγέννων
12:15 Νησιά Chatham / Νέα Ζηλανδία
13:00 Νέα Ζηλανδία ενδοχώρα
14:00 Φίτζι
15:00 Το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας
16:00 Κουίνσλαντ, Αυστραλία
16:30 Βόρεια περιοχή της Αυστραλίας
17:00 Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα
18:00 Κίνα, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη
19:00 Ινδονησία, Ταϊλάνδη
19:30 Μιανμάρ και Cocos Islands
20:00 Μπαγκλαντές
20:15 Νεπάλ
20:30 Το μεγαλύτερο τμήμα της Ινδίας
21:00 Πακιστάν
21:30 Αφγανιστάν
22:00 Αζερμπαϊτζάν
22:30 Ιράν
23:00 Ρωσία, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Τουρκία
1η Ιανουαρίου (με βάση την ώρα Ελλάδος)
1:00 Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Ιταλία
2:00 Βρετανία, Ισλανδία, Πορτογαλία
4:00 Γροιλανδία
5:00 Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη
6:00 Τμήματα του Καναδά, Βενεζουέλα, Πουέρτο Ρίκο
7:00 Τα περισσότερα τμήματα της Ανατολικής Ακτής (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον)
8:00 Μεξικό
10:00 Δυτική Ακτή των ΗΠΑ
12:00 Χονολουλού
14:00 Νησιά Baker και Howland