Η Νάνσι Πελόζι ήταν ο στόχος του εισβολέα στο σπίτι της

Ο διαρρήκτης που εισέβαλε στο σπίτι της οικογένειας Πελόζι στο Σαν Φρανσίσκο και τραυμάτισε με σφυρί τον σύζυγο της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, αναζητούσε την Νάνσι Πελόζι, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπός της.

«Ο Πολ Πελόζι δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του από έναν δράστη που χρησιμοποίησε βία και απείλησε να τον σκοτώσει, απαιτώντας να δει την πρόεδρο», δήλωσε ο Ντρου Χάμιλ.

Ο 82χρονος Πολ Πελόζι διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για το κάταγμα που υπέστη στο κρανίο, ενώ τραυματίστηκε επίσης στο δεξί του χέρι. Οι γιατροί ανέφεραν πως αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Ο 42χρονος Ντέιβιντ Ντεπάπ, ο οποίος συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στην κατοικία του ζεύγους Πελόζι, θα κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επίθεση με θανατηφόρο όπλο, κακοποίηση ηλικιωμένου και διάρρηξη, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο, Ουίλιαμ Σκοτ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από γραφείο της Πελόζι, ο σύζυγος της νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

«Νωρίς σήμερα το πρωί, ο εισβολέας μπήκε στην οικία των Πελόζι στο Σαν Φραντσίσκο και επιτέθηκε άγρια στον κ. Πελόζι. Ο επιτιθέμενος κρατείται και το κίνητρο της επίθεσης του διερευνάται. Ο κύριος Πελόζι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου λαμβάνει εξαιρετική ιατρική φροντίδα και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως. Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν ήταν στο Σαν Φραντσίσκο την ώρα της επίθεσης.», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

