Χακαρισμένες για χρόνια ήταν οι κάμερες στην Τεχεράνη, με αποτέλεσμα οι εικόνες τους να κρυπτογραφούνται και να μεταφέρονται σε διακομιστές στο Τελ Αβίβ και το νότιο Ισραήλ, δημιουργώντας μια συλλογή πληροφοριών που βοήθησε στην εξουδετέρωση του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Αυτό αναφέρουν οι Financial Times σε δημοσίευμά τους, επικαλούμενες άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση. Μεταξύ των πληροφοριών που παρέχονταν από τις κάμερες ήταν πού πάρκαραν οι σωματοφύλακες του Χαμενεΐ τα προσωπικά τους αντικείμενα, ποιες οι ώρες υπηρεσίας τους, οι διαδρομές που ακολουθούσαν για να φτάνουν στη δουλειά τους.

«Ξέραμε την Τεχεράνη όπως ξέρουμε την Ιερουσαλήμ»

«Πριν πέσουν οι βόμβες, ξέραμε την Τεχεράνη, όπως γνωρίζουμε την Ιερουσαλήμ» είπε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος των πληροφοριών. «Και όταν γνωρίζεις έναν τόπο τόσο καλά όσο γνωρίζεις τη γειτονιά που μεγάλωσες, παρατηρείς την παραμικρή αλλαγή».

Η πυκνή, πληροφοριακή εικόνα της πρωτεύουσας του κύριου εχθρού ήταν το αποτέλεσμα της επίπονης συλλογής δεδομένων, που έγινε δυνατή από την εξειδικευμένη μονάδα σήματος 8200 του Ισραήλ, το έμψυχο υλικό που στρατολογήθηκε από τη Μοσάντ και τους όγκους δεδομένων που επεξεργάστηκαν οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, για να συντάξουν καθημερινές αναφορές.

Ειδικότερα, το Ισραήλ χρησιμοποίησε τη μαθηματική μέθοδο ανάλυσης κοινωνικών δικτύων για να αναλύσει δισεκατομμύρια δεδομένα και να ανακαλύψει απίθανα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς και να εντοπίσει νέους στόχους για παρακολούθηση και εξόντωση.

Η CIA και το Ισραήλ ενημερώθηκαν ότι ο Χαμενεΐ θα είχε συνάντηση το Σάββατο στα γραφεία του κοντά στην οδό Παστεύρ, μαζί με τόσους άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, και θεώρησαν ότι ήταν μια ευκαιρία που δεν γινόταν να χαθεί, καθώς ο ανλωτατος θρησκευτικός ηγέτης δεν θα βρισκόταν σε κάποιο από τα καταφύγια που είχαν σχεδιαστεί γι' αυτόν. Κρίσιμη για την έκβαση της επιχείρησης υπήρξε πληροφορία από ανθρώπινη πηγή.

Οι FT υπογραμμίζουν ότι δεν είναι γνωστές όλες οι λεπτομέρειες της τελευταίας επιχείρησης. Ορισμένες μπορεί να μην δημοσιοποιηθούν ποτέ, προκειμένου να προστατευτούν πηγές και μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται ακόμη για την παρακολούθηση άλλων στόχων.