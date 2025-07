Πόλεμος στην Ουκρανία

Η Ρωσία ισχυρίστηκε σήμερα ότι κατέλαβε την πόλη Τσάσιβ Γιαρ, στην επαρχία Ντονέτσκ, έπειτα από σχεδόν 16 μήνες μαχών, ανοίγοντας τον δρόμο στα ρωσικά στρατεύματα να προχωρήσουν ακόμη πιο βαθιά στην ανατολική Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή του ότι οι δυνάμεις του «απελευθέρωσαν» το Τσάσιβ Γιαρ.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού μιλώντας στο AFP σχολίασε ότι ο ισχυρισμός της Μόσχας είναι «εντελώς ψευδής».

«Φυσικά δεν είναι αλήθεια (…) είναι εντελώς ψευδής», δήλωσε ο Βίκτορ Τρεχούμποφ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής μονάδας αρμόδιας για την περιοχή του Τσάσιβ Γιαρ, το οποίο ήταν στο παρελθόν σημαντικό προπύργιο του ουκρανικού στρατού.

Το DeepState, ένας ουκρανικός ιστότοπος ανοικτών πηγών που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο μέτωπο, έδειξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν ακόμη το δυτικό τμήμα της Τσάσιβ Γιαρ.

Η Ρωσία προελαύνει με αργούς ρυθμούς στην ανατολική Ουκρανία, την ώρα που οι συνομιλίες για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου έχουν αποβεί μέχρι στιγμής άκαρπες.

Το γεγονός αυτό ώθησε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη να δώσει προθεσμία δέκα ημερών στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο. Σε διαφορετική περίπτωση απείλησε να επιβάλει στη Μόσχα νέες οικονομικές κυρώσεις.

Στο μεταξύ οι ρωσικές δυνάμεις ασκούν μεγάλη πίεση και στην πόλη Ποκρόφσκ, που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Τσάσιβ Γιαρ.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Εμίλ Καστεχέλμι, συνιδρυτής του Black Bird Group με έδρα τη Φινλανδία, εκτίμησε ότι είναι πιθανό οι μάχες να συνεχιστούν κοντά στο Τσάσιβ Γιαρ.

Παράλληλα σημείωσε ότι, αν όντως η πόλη έχει καταληφθεί από τη Ρωσία, αυτό θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων πιο βαθιά στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, αν και σταδιακά.

«Η κατάληψη της πόλης από τον εχθρό είναι ωστόσο μια κατάσταση που εγείρει προκλήσεις για την Ουκρανία καθώς φέρνει τους Ρώσους πιο κοντά στην Κοστιαντινίφκα, την οποία η Ρωσία τώρα πλησιάζει από διάφορες κατευθύνσεις», πρόσθεσε.

Εξάλλου έχοντας υπό τον έλεγχό της το Τσάσιβ Γιαρ η Ρωσία «θα μπορέσει να φέρει ομάδες drones ακόμη πιο κοντά».

Η μάχη για το Τσάσιβ Γιαρ ξεκίνησε τον περσινό Απρίλιο, όταν Ρώσοι αλεξιπτωτιστές έπεσαν στο ανατολικό τμήμα του.

Η πόλη, η οποία πλέον είναι κατεστραμμένη, είχε περισσότερους από 12.000 κατοίκους πριν τον πόλεμο και η οικονομία της βασιζόταν σε ένα εργοστάσιο το οποίο παρήγαγε προϊόντα ενισχυμένου τσιμέντου και πηλό για την κατασκευή τούβλων.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, η Ρωσία εξαπέλυσε μια συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Ένα 6χρονο αγόρι ήταν μεταξύ των νεκρών, δήλωσε ο στρατιωτικός διοικητής της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο, ο οποίος είπε ότι η επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές σε 27 τοποθεσίες σε τέσσερις περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε ένα βίντεο με φλεγόμενα ερείπια, λέγοντας ότι άνθρωποι ήταν ακόμα παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια ενός κτιρίου κατοικιών.

«Είναι ένα φρικτό πρωινό στο Κίεβο. Οι βάναυσες ρωσικές επιθέσεις κατέστρεψαν ολόκληρα κτίρια κατοικιών και προκάλεσαν ζημιές σε σχολεία και νοσοκομεία», δημοσίευσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα στο X με μια εικόνα ενός κατεστραμμένου συγκροτήματος διαμερισμάτων.

