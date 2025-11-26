Η Μολδαβία ζήτησε εξηγήσεις από τη Ρωσία για τις πτήσεις drone στον εναέριο χώρο της

Η Μολδαβία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη την Τετάρτη για να διαμαρτυρηθεί για την τελευταία εισβολή drone στον εναέριο χώρο της και προέτρεψε τη Μόσχα να λάβει μέτρα για την αποτροπή περαιτέρω περιστατικών.

Ο Ρώσος πρέσβης εξέφρασε αμφιβολίες ότι ένα από τα drone είχε σχέση με πραγματική εισβολή και υποθέτησε ότι το περιστατικό είχε ως στόχο να χαλάσει τις ήδη κακές σχέσεις της Μόσχας με το Κισινάου.

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της Μολδαβίας καταγγέλλει την εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία και κατηγορεί τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει το πρώην σοβιετικό κράτος που βρίσκεται μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρουμανίας, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Μολδαβία σημείωσε εισβολές έξι ρωσικών drones την Τρίτη, μεταξύ των οποίων ένα που προσγειώθηκε σε μια στέγη έξω από το Floresti, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και ένα δεύτερο που διέσχισε τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας πριν κατευθυνθεί προς τη Ρουμανία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν «απολύτως απαράδεκτο» και «σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της Μολδαβίας και άμεση απειλή για την εθνική και περιφερειακή κυριαρχία».

Έξω από το κτίριο του υπουργείου, καθώς ο πρέσβης Ολέγκ Οζέροφ έμπαινε, βρισκόταν το drone βάρους 18 κιλών (39 λιβρών) που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε προσγειωθεί σε μια στέγη σε ένα χωριό.

«Το πιστεύετε αυτό; Ένα drone μένει από καύσιμα και προσγειώνεται σε μια στέγη χωρίς να προκαλέσει ζημιά;» είπε ο Ozerov στους δημοσιογράφους.

«Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις ψευδούς σημαίας. Πολλές προσπάθειες να χαλάσουν τις σχέσεις μας με τη Μολδαβία, οι οποίες βρίσκονται ήδη στο χαμηλότερο σημείο της ιστορίας τους», είπε ο Ozerov.

Ρουμανικά και γερμανικά μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν την Τρίτη κοντά στα σύνορα της Ρουμανίας με την Ουκρανία για να ανταποκριθούν σε μια εισβολή drone που διείσδυσε βαθύτερα από ποτέ στον ρουμανικό εναέριο χώρο.

Η Μολδαβία είχε υποβάλει την προηγούμενη καταγγελία της στον Οζέροφ για εισβολή drone μόλις την περασμένη εβδομάδα. Η Ρωσία λέει ότι η Μολδαβία υποδαυλίζει τη ρωσοφοβία. Κάθε χώρα έχει απελάσει διπλωμάτες από την άλλη, με την τελευταία τέτοια περίπτωση να χρονολογείται από τον Απρίλιο.

Ο Οζέροφ δεν έχει ακόμη προσκληθεί να παρουσιάσει επίσημα τα διαπιστευτήριά του στην Πρόεδρο Μαία Σάντου, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη Μολδαβία για περισσότερο από ένα χρόνο.