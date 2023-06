Τουριστικό υποβρύχιο Ocean Gate

Μοιάζει με ταινία τρόμου που θα μπορούσε να έχει τίτλο «Η κατάρα του Τιτανικού». Είναι όμως μια ανατριχιαστική πραγματικότητα. Πέντε άνδρες παγιδευμένοι μέσα σε έναν μικροσκοπικό σωλήνα 6 μέτρων με ένα μόνο παράθυρο και χωρίς καθίσματα, χιλιάδες πόδια κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, χωρίς τρόπο να φτάσουν στον έξω κόσμο.

Αυτή η εφιαλτική κατάσταση κάνει ακόμα πιο ακατανόητη την καταγγελλόμενη καθυστέρηση της OceanGate Expeditions, της τουριστικής εταιρείας που είναι υπεύθυνη για το υποβρύχιο σκάφος με τους πέντε επιβαίνοντες, η οποία, σύμφωνα με τη DailyMail.com, καθυστέρησε οκτώ ώρες για να το δηλώσει στην ακτοφυλακή την Κυριακή.

Το υποβρύχιο Titan της εταιρείας βυθίστηκε στις 8 το πρωί της Κυριακής περίπου 400 μίλια νοτιοανατολικά του Σεντ Τζονς, στη Νέα Γη. Στις 9.45 π.μ. - μία ώρα και 45 λεπτά μετά την κατάδυση - έχασε την επαφή με το μητρικό του πλοίο, το Polar Prince.

Αλλά δεν αναφέρθηκε ως αγνοούμενο στην αμερικανική ακτοφυλακή μέχρι τις 5.40μμ, οκτώ ώρες αργότερα. Η ακτοφυλακή του Καναδά ειδοποιήθηκε ακόμη αργότερα - στις 9.13 μ.μ. το βράδυ της Κυριακής.

Στριμωγμένοι, ξυπόλητοι και μ' ένα κουτί για τουαλέτα

Οι επιβαίνοντες του βαθυσκάφους που εξερευνά το ναυάγιο του Τιτανικού, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού δισεκατομμυριούχου και εξερευνητή Χάμις Χάρντινγκ, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κλειστοφοβικές συνθήκες - ενώ δεν μπορούν να δουν πέρα από τα μαύρα βάθη του ωκεανού από το μοναδικό παράθυρο, όσο περιμένουν τη διάσωση τους.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ηγείται των ερευνών για το μικρό σκάφος, που ονομάζεται Titan, στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, όπου εξαφανίστηκε την Κυριακή, ενώ στο παιχνίδι μπαίνει και η Γαλλία η οποίοα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει ένα πλοίο εξοπλισμένο με καταδυτικό σκάφος Η απομακρυσμένη περιοχή είναι η περιοχή όπου ο Τιτανικός προσέκρουσε σε παγόβουνο και βυθίστηκε το 1912, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 1.500 άνθρωποι.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ της η Daily Mail, χάρη σε προηγούμενες αναφορές σχετικά με τις αποστολές του Τιτάνα σε μεγάλα βάθη της θάλασσας, έχουμε μια σαφή ιδέα για το πώς είναι η κατάσταση για τους παγιδευμένους στο εσωτερικό του υποβρυχίου, όπου ο χρόνος τελειώνει.

Εκτός από το όλο και λιγότερο οξυγόνο που επαρκεί για 96 ώρες, οι επιβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν και την υποθερμία λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Μέσα σε αυτόν τον πολύ στενό χώρο υπάρχει μια υποτυπώδης τουαλέτα, ένα μικρό μαύρο κουτί που εξασφαλίζει ιδιωτικότητα μόνο με μια μαύρη κουρτίνα. Όλοι οι επιβάτες είναι ξυπόλητοι και πρέπει να κάθονται στο πάτωμα.

Το υποβρύχιο, ένα μοντέλο "Cyclops-2" με την ονομασία Titan, είναι το δεύτερο μοντέλο Cyclops που κατασκευάζει η OceanGate - μετά το Cyclops-1.

Είναι ικανό να καταδυθεί σε βάθος 2,4 μιλίων "με ένα άνετο περιθώριο ασφαλείας", ανέφερε η OceanGate σε μια κατάθεση της εταιρείας τον Απρίλιο στο περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ στη Βιρτζίνια που επιβλέπει θέματα Τιτανικού.

Όπως αποκαλύφθηκε, οι τουρίστες που πληρώνουν 250.000 δολάρια για να κατέβουν σχεδόν 13.000 πόδια κάτω από τη στάθμη της θάλασσας πρέπει να υπογράψουν μια δήλωση παραίτησης που να λέει ότι αποδέχονται ότι το υποβρύχιο δεν έχει εγκριθεί από κανέναν ρυθμιστικό φορέα.

Σε μια δικαστική κατάθεση του Μαΐου 2021, η OceanGate δήλωσε ότι ο Τιτάνας διαθέτει ένα "απαράμιλλο χαρακτηριστικό ασφαλείας" που αξιολογεί την ακεραιότητα του κύτους καθ' όλη τη διάρκεια κάθε κατάδυσης.

'Αυτό το σύστημα παρακολούθησης της ανάλυσης της υγείας επί του σκάφους παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση ανίχνευσης για τον πιλότο με αρκετό χρόνο για να ανακόψει την κάθοδο και να επιστρέψει με ασφάλεια στην επιφάνεια', εξηγεί η εταιρεία στην ιστοσελίδα της.

Τυπικά, τα ταξίδια προβλέπουν μια δίωρη κατάδυση, αρκετές ώρες εξερεύνησης του Τιτανικού και στη συνέχεια ένα δίωρο ταξίδι επιστροφής στην επιφάνεια.

Inside the Titanic sub before it went missing https://t.co/IJmMqiIm4r pic.twitter.com/PpNVbagIz1 — BBC News (World) (@BBCWorld) June 20, 2023

Συνολικά, οι καταδύσεις μπορούν να διαρκέσουν έως και 10 ώρες η καθεμία.

Ωστόσο, το σκάφος βυθίστηκε το πρωί της Κυριακής και το σκάφος υποστήριξής του έχασε την επαφή μαζί του περίπου μία ώρα και 45 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

Τώρα έχει χαθεί για περίπου δύο ημέρες.

Δεν υπάρχει "πόρτα" για να μπαίνει και να βγαίνει κανείς από το σκάφος.

Αντ' αυτού, η θύρα του ασφαλίζεται απ έξω πριν ξεκινήσει το ταξίδι τους με 17 βίδες, ενώ αυτό βρίσκεται πάνω σε μια πλατφόρμα ανάκτησης, η οποία διαθέτει δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για τη βύθιση και την ανάδυση του σκάφους.

Μετά το πέρας κάθε κατάδυσης, το υποβρύχιο προσκολλάται και πάλι στη βυθισμένη πλατφόρμα και ολόκληρο το σύστημα βγαίνει στην επιφάνεια σε περίπου δύο λεπτά γεμίζοντας τις δεξαμενές έρματος με αέρα.

Σε επίπεδο ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο εσωτερικό υπάρχει μόνο ένα κουμπί - για την ενεργοποίηση του υποβρυχίου, οθόνες στον τοίχο και ένα μικρό φινιστρίνι στο μπροστινό μέρος για να βλέπει κανείς τα βάθη του ωκεανού και - σε περίπτωση επιτυχίας της αποστολής - το ναυάγιο του Τιτανικού έξω από αυτό.

Ο πιλότος χειρίζεται το σκάφος με ένα τροποποιημένο χειριστήριο παιχνιδιών Logitech - πλήρες με δύο μοχλούς αντίχειρα και τέσσερα πολύχρωμα κουμπιά, το οποίο επιτρέπει στον χειριστή να κατευθύνει το υποβρύχιο πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά, καθώς και εμπρός και πίσω.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Titan είναι επίσης "εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα συστήματα φωτισμού και σόναρ πλοήγησης καθώς και με εσωτερικά και εξωτερικά τοποθετημένο εξοπλισμό βίντεο και φωτογραφίας 4K".

Τα ηλεκτρονικά του υποβρυχίου και οι θάλαμοι ελέγχου των προωθητήρων στεγάζονται εκτός του κύτους πίεσης για να αυξηθεί ο χώρος που είναι διαθέσιμος για το πλήρωμα και τον εξοπλισμό επί του σκάφους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προς το παρόν στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης συμμετέχουν τέσσερα αεροσκάφη, δύο σε C-130 τα οποία προσπαθούν να εντοπίσουν το βαθυσκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας εάν έχει καταφέρει να αναδυθεί και δύο αεροσκάφη τα οποία βυθίζουν σόναρ ούτως ώστε να το εντοπίσουν ηχητικά υπό την επιφάνεια της θάλασσας. Μιλάμε για πολύ μεγάλο βάθος.

Αναμένεται και ένα ειδικό υποβρύχιο το οποίο μπορεί να φτάσει σε βάθος 6 χιλιομέτρων. Όμως το πρόβλημα εκεί είναι πως πρόκειται για ένα μη επανδρωμένο βαθυσκάφος το οποίο δεν είναι σαφές πώς μπορεί να βοηθήσει πέραν του εντοπισμού.

Την ίδια ώρα η εταιρεία που διοργανώνει τις εξερευνήσεις του ναυαγίου του Τιτανικού υποστηρίζει πως απαραίτητος εξοπλισμός παραμένει εκτός της Αμερικής και του σημείου όπου γίνονται οι έρευνες λόγω γραφειοκρατικής αργοπορίας από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το χρονικό

Ομάδες έρευνας και διάσωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν τουριστικό υποβρύχιο με πέντε επιβαίνοντες, που επρόκειτο να κάνει περιήγηση στο θρυλικό ναυάγιο. Η επαφή με τον Τιτάνα, όπως ονομάζεται το σκάφος, χάθηκε μία ώρα και 45 λεπτά με την κατάδυσή του το απόγευμα της Κυριακής.

Οι επιβάτες του Τιτάνα είχαν πληρώσει 250.000 δολάρια ο καθένας για να θαυμάσουν από κοντά το κουφάρι του Τιτανικού.

Με μήκος 6,7 μέτρων και βάρος 10 τόνων το υποβρύχιο σκάφος διαθέτει κάμερες, φώτα και σαρωτές ενώ χρησιμοποιεί τη δορυφορική τεχνολογία Starlink του Ιλον Μασκ για την επικοινωνία του. Χρειαζόταν περίπου δύο ώρες για να καταδυθεί 3.800 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Ατλαντικού, όπου βρισκόταν το ιστορικό ναυάγιο.

A search is underway for a submarine that went missing off the coast of Canada while taking tourists to explore the wreckage of the Titanic https://t.co/wBrOd2C66N pic.twitter.com/OywFoG0YlB — Reuters (@Reuters) June 20, 2023

Τα σενάρια για την τύχη του υποβρυχίου

Όπως επισημαίνει το CNN παραθέτοντας τα ακόλουθα σενάρια:

Ένας μεγάλος κίνδυνος είναι η διακοπή ρεύματος, η οποία θα μπορούσε να έχει προκαλέσει την απώλεια επικοινωνίας, δήλωσε ο Eric Fusil, ειδικός σε υποβρύχια και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας. «Ορισμένα υποβρύχια διαθέτουν γεννήτρια αλλά δεν είναι σαφές αν το σκάφος «Titan» είχε εφεδρικό σύστημα ενέργειας όταν χάθηκε από τα ραντάρ», πρόσθεσε. Ένα βραχυκύκλωμα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά στο τουριστικό υποβρύχιο, το οποίο όχι μόνο θα κατέστρεφε τα συστήματα επικοινωνίας του, αλλά θα προκαλούσε τοξικές αναθυμιάσεις σε έναν μικρό, κλειστό χώρο - ένα σημαντικό κίνδυνο για τους επιβαίνοντες, υπογράμμισε ο Αυστραλός καθηγητής. Να έχει πλημμυρίσει. Αυτός είναι ένας κίνδυνος που ελλοχεύει για όλα τα τουριστικά σκάφη που βρίσκονται κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού καθώς δέχονται τεράστια πίεση. Πάντως, το σκάφος «Titan» είναι εξοπλισμένο με ένα καινοτόμο σύστημα ασφαλείας που παρακολουθεί την πίεση στο σκάφος και ενεργοποιεί μια προειδοποίηση στον χειριστή του εάν εντοπιστούν προβλήματα. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να έχει παγιδευτεί κάπου. Με ισχυρά υποβρύχια ρεύματα και τα συντρίμμια του Τιτανικού στον πυθμένα του ωκεανού, υπάρχει πιθανότητα το υποβρύχιο να έχει παγιδευτεί ή μπλοκαριστεί στη διάρκεια της πορείας του, δήλωσε ο Eric Fusil.

OceanGate Expeditions, a company that deploys submersibles for deep sea expeditions, has confirmed that one of its submersibles is missing.



Video previously released shows one of the submersibles they use to view the wreck of the Titanic in the Atlantic.https://t.co/6jSmc8jiHw pic.twitter.com/tkuWRNGnD0 — Sky News (@SkyNews) June 19, 2023

Οι Αρχές ενημερώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής από τη διαχειρίστρια εταιρεία του υποβρυχίου, την OceanGate Expeditions, ότι αυτό έχει εξαφανιστεί, δήλωσε χθες, Δευτέρα, το απόγευμα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο αντιναύαρχος Τζον Μάουγκερ του αμερικανικού λιμενικού.

«Εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά» για να το εντοπίσουμε, τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση έρευνας διεξάγεται τόσο κάτω από το νερό όσο και στην επιφάνεια της θάλασσας, «περίπου 1.450 χιλιόμετρα ανατολικά του Κέιπ Κοντ σε βάθος περίπου 4.000 μέτρων».

«Είναι μια απομακρυσμένη περιοχή και είναι δύσκολο να διεξάγουμε έρευνα σε αυτή», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι το υποβρύχιο διαθέτει οξυγόνο για να μπορεί να μείνει κάτω από τη θάλασσα για 96 ώρες. Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το νερό ή αν έχει αναδυθεί και για κάποιο λόγο δεν μπορεί να επικοινωνήσει.

Ο Μάουγκερ πρόσθεσε ότι έχει ζητηθεί βοήθεια και από εμπορικά πλοία.

«Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες για τη βοήθεια που λάβαμε από πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες και εταιρείες ανοιχτής θαλάσσης, στις προσπάθειές μας να αποκαταστήσουμε την επαφή με το σκάφος», σημειώνει η OceanGate.

Στο λογαριασμό της στο Τwitter η Action Aviation έχει αναρτημένη την είδηση της έναρξης της αποστολής πριν από λίγες ημέρες, το εξής στο «Το υποβρύχιο είχε μια επιτυχημένη εκκίνηση».

RMS TITANIC EXPEDITION 2023



4am start this morning on the RMS Titanic Expedition Mission 5 with @oceangateexped. The sub had a successful launch and Hamish is currently diving.

Stay tuned for further updates!



@the_explorers_club @ActionAviation0 #titanic #titansub #discovery pic.twitter.com/qVGoYeHVwd — Action Aviation (@actionaviation) June 18, 2023

Δισεκατομμυριούχοι μεταξύ των επιβαινόντων

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος

Δεν είναι σαφές πόσες ώρες αυτονομίας οξυγόνου διαθέτει το βαθυσκάφος για να κρατηθεί το πλήρωμα στη ζωή. Σύμφωνα με το σάιτ της εταιρείας, το σκάφος Titan φέρεται να έχει 96 ώρες αυτονομίας.

Μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στην αποστολή, σύμφωνα με τη Daily Mail, είναι ο δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, διευθύνων σύμβουλος της Acton Aviation στο Ντουμπάι.

Η οικογένεια του Βρετανού δισεκατομμυριούχου Χάμις Χάρντινγκ το επιβεβαίωσε. Ο θετός του γιος έγραψε στο Facebook ότι ο Χάρντινγκ "αγνοείται σε υποβρύχιο" και ζήτησε "σκέψεις και προσευχές". Ο θετός γιος στη συνέχεια αφαίρεσε την ανάρτηση, επικαλούμενος σεβασμό στην ιδιωτική ζωή της οικογένειας.

Ο ίδιος ο Χάρντινγκ είχε δημοσιεύσει στο Facebook μια μέρα νωρίτερα ότι θα βρισκόταν στο υποβρύχιο. Έκτοτε δεν υπήρξαν αναρτήσεις από τον ίδιο.

Οι ειδικοί λένε ότι τα συντρίμμια βρίσκονται σε τέτοια θέση που θα είναι μια δύσκολη αποστολή ανάσυρσης.

3 tugs seem headed to site of Titanic wreck, where a small submersible that takes paying tourists to view wreck has gone missing

AIS shows 3 tugs left 🇨🇦port St Johns, listing destination as Titanic wreck site & SAR.

3 vessels are Polar Prince, Kopit Hobson 1752, Horizon Arctic pic.twitter.com/TSO45EplMZ — MarineTraffic (@MarineTraffic) June 19, 2023

«Είναι πολύ ανησυχητικό. Θα μπορούσε να έχει εμπλακεί στα συντρίμμια του Τιτανικού, δεν ξέρουμε ακόμα. Το σημείο του ναυαγίου είναι πολύ μακριά από οπουδήποτε.

Η μόνη ελπίδα που έχει κανείς είναι ότι το μητρικό σκάφος θα έχει ένα εφεδρικό σκάφος που θα μπορεί να διερευνήσει αμέσως τι συμβαίνει», δήλωσε ο πρώην υποναύαρχος Chris Parry κατά τη διάρκεια εμφάνισης στο Sky News.

Πακιστανός μεγιστάνας με τον 19χρονο γιο του ανάμεσα στους επιβάτες

Στο σκάφος βρίσκονταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στο Πακιστάν, ο 48χρονος Σαχζάντα Νταούντ και ο 19χρονος γιος του Σουλεμάν.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η οικογένεια Νταούντ προσθέτοντας ότι «είμαστε ευγνώμονες για το ενδιαφέρον που δείχνουν οι συνάδελφοι και οι φίλοι και θα θέλαμε όλοι να προσευχηθείτε για την ασφάλειά τους».

Η οικογένεια Νταούντ έχει στενούς δεσμούς με τη Βρετανία με έπαυλη στην περιοχή του Σάρεϊ. Ο 79χρονος Χουσέιν Νταούντ, ο πατέρας του Σαχζάντα και παππούς του Σουλεμάν, είναι ο επικεφαλής της εταιρείας Dawood Hercules Corporation που παράγει χημικά και της Engro Corporation που δραστηριοποιείται στον χώρο των λιπασμάτων, των τροφίμων και της ενέργειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της OceanGate Inc

Ο Στόκτον Ρας είχε εκπαιδευθεί ως πιλότος και είχε αναδειχθεί, μάλιστα, ως ο youngest jet transport rated pilot του κόσμου σε ηλικία 19 ετών.

Εκτός από ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OceanGate Inc, ο Ρας ίδρυσε και ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης OceanGate Foundation που είχε ως στόχο την αξιοποίηση της υποβρύχιας τεχνολογίας για νέες ανακαλύψεις στον τομέα της ιστορίας και της αρχαιολογίας.

Τον Φεβρουάριο ο Ρας είχε δηλώσει για την κατάδυση στον Τιτανικό ότι «αυτό που σε εντυπωσιάζει είναι η ομορφιά του ναυαγιού. Δεν είναι κάτι που νιώθεις σε ένα ναυάγιο. Είναι ένα υπέροχα όμορφο ναυάγιο».

Ο Γάλλος εξερευνητής

Ένα ακόμη πρόσωπο που πιστεύεται ότι επέβαινε στο τουριστικό υποβρύχιο ήταν ο Γάλλος εξερευνητής Πολ Ανρί Ναρζολέ, σύμφωνα με μια ανάρτηση που έκανε στα social media το περασμένο Σάββατο ο Χάμις Χάρντινγκ.

«Η ομάδα στο υποβρύχιο περιλαμβάνει ορισμένους θρυλικούς εξερευνητές, μερικοί από τους οποίους έχουν πραγματοποιήσει 30 καταδύσεις στον Τιτανικό από τη δεκαετία του '80, μεταξύ των οποίων και ο Π.Α. Ναρζολέ» έγραψε ο Χάρντινγκ σε ένα post στο Facebook, σύμφωνα με το CTV News.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε εκπρόσωπος της Ακτοφυλακής της Βοστόνης εχθές Δευτέρα, δεν δόθηκε στη δημοσιότητα κανένα από τα ονόματα των πέντε επιβατών του υποβρυχίου. Το CNN επιχείρησε να επικοινωνήσει απευθείας με τον Ναρζολέ χωρίς αποτέλεσμα.

Είχε εξαφανιστεί και στο παρελθόν

Σύμφωνα με τη Daily Mail, τα υποβρύχια Τιτάν δεν έχουν τρόπο να κατευθύνονται κάτω από το νερό. Αντ' αυτού, βασίζονται σε μηνύματα κειμένου από το μητρικό σκάφος, που τους δίνουν οδηγίες για το πού να πάνε. Πέρυσι, ένας δημοσιογράφος του CBS βρισκόταν στο μητρικό σκάφος όταν το υποβρύχιο ξέφυγε από την πορεία του. Εξαφανίστηκε για δυόμισι ώρες πριν επιστρέψει. Κανείς από τους επιβαίνοντες δεν έπαθε τίποτα.»

Το ναυάγιο του Τιτανικού βρίσκεται σε βάθος 3.800 μέτρων στον πυθμένα του Ατλαντικού. Βρίσκεται περίπου 600 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές του Νιουφάουντλαντ του Καναδά.

Το επιβατηγό οχηματαγωγό, που ήταν το μεγαλύτερο πλοίο της εποχής του, προσέκρουσε σε παγόβουνο στο παρθενικό του ταξίδι από το Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη το 1912. Από τους 2.200 επιβάτες και το πλήρωμα που επέβαιναν στο πλοίο, περισσότεροι από 1.500 έχασαν τη ζωή τους.

Ο Τιτανικός έχει εξερευνηθεί εκτενώς από τότε που ανακαλύφθηκε το ναυάγιο το 1985.