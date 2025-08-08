Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό

Η κυβέρνηση Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, καθώς, σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος έχει δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί στρατιωτικές επιλογές εναντίον λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία η Ουάσινγκτον έχει χαρακτηρίσει «παγκόσμιες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο το καρτέλ Σιναλόα του Μεξικού και άλλες συμμορίες ναρκωτικών, καθώς και την εγκληματική ομάδα της Βενεζουέλας Tren de Aragua, ως διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις, καθώς ο Τραμπ εντείνει την επιβολή του νόμου για τη μετανάστευση εναντίον φερόμενων μελών συμμοριών.

Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Πέμπτη ότι πλέον η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να πλήξει τα καρτέλ.

«Αυτό μας επιτρέπει τώρα να στοχεύσουμε τις επιχειρήσεις τους και να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα της αμερικανικής ισχύος, τις υπηρεσίες πληροφοριών, το Υπουργείο Άμυνας, οτιδήποτε… για να πλήξουμε αυτές τις ομάδες εφόσον έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Πρέπει να αρχίσουμε να τις αντιμετωπίζουμε ως ένοπλες τρομοκρατικές οργανώσεις και όχι απλώς ως οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών», πρόσθεσε.

Η εφημερίδα The New York Times ανέφερε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ έχει υπογράψει μυστικά οδηγία για την έναρξη χρήσης στρατιωτικής ισχύος εναντίον αυτών των ομάδων.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε την κίνηση αυτή, αλλά δήλωσε ότι δεν φαίνεται να είναι άμεση η ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον των ομάδων που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές, και δεν είναι σαφές τι είδους επιχειρήσεις θα μπορούσαν να διεξαχθούν.

Δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτή η εξουσιοδότηση θα επέτρεπε, μεταξύ άλλων, στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να πραγματοποιεί επιχειρήσεις στη θάλασσα και μπορεί να περιλαμβάνει επιχειρήσεις αναχαίτισης ναρκωτικών. Οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν στοχευμένες στρατιωτικές επιδρομές.

Ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη εντείνει τις εναέριες επιχειρήσεις παρακολούθησης των μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των δραστηριοτήτων τους.

Αντιδράσεις στο Μεξικό

Με τη σειρά της, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε την Παρασκευή ότι μέλη του αμερικανικού στρατού δεν θα εισέλθουν στο μεξικανικό έδαφος.

Η Σέινμπαουμ ανέφερε ότι η κυβέρνησή της είχε ενημερωθεί για μια επερχόμενη διαταγή, αλλά ότι αυτή δεν σχετίζεται με αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μεξικανικό έδαφος.

Οποιαδήποτε κίνηση για χρήση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ κατά των καρτέλ θα μπορούσε να εγείρει νομικά ζητήματα.

Σύμφωνα με το Reuters, o Μπράιαν Φίνουκεϊν, από την International Crisis Group, έχει γράψει ότι στρατιωτική δράση στο Μεξικό θα ήταν «δύσκολο να συμφιλιωθεί με το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο».

«Παρότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Μεξικό σχεδόν σίγουρα θα ήταν παράνομη, στην πράξη αυτή η παρανομία ίσως να μην αποτελεί αποτελεσματικό εμπόδιο», είχε δηλώσει ο Φίνουκεϊν μετά τον χαρακτηρισμό των ομάδων ως διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων τον Φεβρουάριο.

Σημειώνεται ότι, ο Τραμπ έχει στο παρελθόν προτείνει να στείλει στρατεύματα στο Μεξικό για να βοηθήσει τη Σέινμπαουμ στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, πρόταση την οποία εκείνη είχε απορρίψει τον Μάιο.

Έχει δηλώσει δημόσια ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν μονομερώς στρατιωτικά μέτρα εάν το Μεξικό αποτύχει να διαλύσει τα καρτέλ ναρκωτικών. Ωστόσο, η Σέινμπαουμ έχει χαρακτηρίσει οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια ως παραβίαση της κυριαρχίας του Μεξικού.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης στο Μεξικό και κατά την πρώτη του θητεία.

Τέλος, η Σέινμπαουμ την Παρασκευή αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της Αμερικανίδας υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχει δεσμούς με το καρτέλ Σιναλόα, δηλώνοντας ότι το Μεξικό δεν ερευνά τέτοιες υποτιθέμενες σχέσεις, δεν έχει αποδείξεις, και ότι αν η Ουάσινγκτον διαθέτει τέτοιες πληροφορίες, θα πρέπει να τις κοινοποιήσει.