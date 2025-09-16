Οι πρώτες παρτίδες στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία εγκρίθηκαν και σύντομα ενδέχεται να αποσταλούν, καθώς η Ουάσινγκτον επαναλαμβάνει την αποστολή όπλων στο Κίεβο – αυτή τη φορά μέσω νέας χρηματοδοτικής συμφωνίας με συμμάχους, ανέφεραν δύο πηγές εξοικειωμένες με την κατάσταση στο Reuters την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρώτη χρήση ενός νέου μηχανισμού που ανέπτυξαν οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία από τα αποθέματα των ΗΠΑ, με κεφάλαια που παρέχονται από χώρες του NATO.

Ο Υπογραμματέας Άμυνας για Πολιτική, Έλμπριτζ Κόλμπι, έχει εγκρίνει μέχρι και δύο αποστολές αξίας 500 εκατ. δολαρίων η κάθε μία, σύμφωνα με τις πηγές, στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού που ονομάζεται Priority Ukraine Requirements List (PURL).