Shutdown στις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι διαταραχές στις πτήσεις θα αυξηθούν, καθώς το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μπήκε εισέρχεται στην 23η ημέρα ισχύος του

Περίπου 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και περίπου 50.000 αξιωματικοί της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών πρέπει να εργαστούν χωρίς αμοιβή κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης. Οι ελεγκτές δεν θα λάβουν τον πρώτο τους πλήρη μισθό την Τρίτη.

«Φοβόμαστε ότι θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις, διαταραχές και ακυρώσεις πτήσεων στα μεγάλα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια των εορτών», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. «Εάν οι Δημοκρατικοί συνεχίσουν να κλείνουν την κυβέρνηση, θα κλείσουν και τις αεροπορικές μεταφορές των ΗΠΑ».

Οι Δημοκρατικοί απορρίπτουν τον ισχυρισμό ότι είναι υπεύθυνοι και λένε ότι είναι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί που αρνούνται να διαπραγματευτούν.

«Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι η πτήση σας θα είναι στην ώρα της. Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι η πτήση σας δεν θα ακυρωθεί. Θα εξαρτηθεί από το αν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα έρχονται στην εργασία τους κάθε μέρα», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, σε συνέντευξη Τύπου στο Καπιτώλιο, προτρέποντας τους ελεγκτές να συνεχίσουν να εργάζονται.

Την περασμένη εβδομάδα, οι απουσίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ήταν υπεύθυνες για το 53% των καθυστερήσεων πτήσεων από την έναρξη του shutdown, σε σύγκριση με το 5% που είναι το κανονικό ποσοστό. Αυτή την εβδομάδα, οι καθυστερήσεις που συνδέονται με τις απουσίες ήταν πολύ μικρότερες, αντιπροσωπεύοντας το 1% τη Δευτέρα και την Τετάρτη και το 21% την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να πληρώσει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και κάλεσε τους Δημοκρατικούς να ψηφίσουν νόμο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Η Γερουσία πρόκειται να εξετάσει την Πέμπτη νομοθεσία για την πληρωμή των εργαζομένων σε θέσεις ζωτικής σημασίας κατά τη διάρκεια του κλεισίματος.

Οι Δημοκρατικοί θέλουν οι Ρεπουμπλικανοί να εγκρίνουν νέες επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης για άτομα που αγοράζουν ασφάλιση μέσω του Affordable Care Act, ώστε να μην αυξηθούν τα ασφάλιστρα για τους Αμερικανούς, ως προϋπόθεση για την επαναλειτουργία.

Ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας έχει γίνει το επίκεντρο της συζήτησης για το κλείσιμο της κυβέρνησης, με τα δύο κόμματα να κατηγορούν το ένα το άλλο. Τα συνδικάτα και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ζητήσει να τερματιστεί γρήγορα η αντιπαράθεση.

Το 2019, όταν το shudown κράτησε για 35 μέρες, ο αριθμός των απουσιών των ελεγκτών και των υπαλλήλων της TSA αυξήθηκε, καθώς οι εργαζόμενοι δεν έλαβαν τους μισθούς τους, με αποτέλεσμα να επιμηκυνθεί ο χρόνος αναμονής στα σημεία ελέγχου σε ορισμένα αεροδρόμια. Οι αρχές αναγκάστηκαν να επιβραδύνουν την εναέρια κυκλοφορία στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, γεγονός που άσκησε πίεση στους νομοθέτες να τερματίσουν την αντιπαράθεση.

Η FAA έχει έλλειψη περίπου 3.500 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σε σχέση με τους στόχους στελέχωσης και πολλοί από αυτούς εργάζονταν υποχρεωτικά υπερωρίες και έξι ημέρες την εβδομάδα ακόμη και πριν από το κλείσιμο.