Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να απολύσει περίπου 300.000 εργαζομένους φέτος, δήλωσε την Πέμπτη ο νέος επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού. Η μείωση αυτή θα αντιστοιχεί σε περικοπή 12,5% του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού από τον Ιανουάριο.

Ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού, Σκοτ Κούπορ, ανέφερε ότι το 80% των αποχωρήσεων θα είναι οικειοθελείς, ενώ το υπόλοιπο 20% θα αφορά απολύσεις. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από τους 154.000 εργαζομένους που, σύμφωνα με το Reuters, είχαν προχωρήσει σε εξαγορές τον περασμένο μήνα.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε μια ευρεία εκστρατεία για τη μείωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού των 2,4 εκατομμυρίων πολιτικών υπαλλήλων, το οποίο, όπως υποστηρίζει, είναι υπερβολικά διογκωμένο και αναποτελεσματικό.

«Δεν μπορώ να αναγκάσω κανέναν να απολύσει προσωπικό», δήλωσε ο Κούπορ σε συνέντευξή του στην Ουάσινγκτον. «Πρέπει να πείσω τους υπουργούς να αποδεχθούν το όραμά μου για μια πιο αποτελεσματική κυβέρνηση».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με την τακτική των πρώτων μηνών της δεύτερης θητείας του Τραμπ, όταν η ηγεσία του OPM είχε δώσει ρητή εντολή στις υπηρεσίες να απολύσουν υπαλλήλους που ήταν νέοι στους ρόλους τους, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Αν οι εκτιμήσεις του Κούπορ επιβεβαιωθούν, ο αριθμός των εργαζομένων που θα αποχωρήσουν από την ομοσπονδιακή υπηρεσία θα είναι υπερδιπλάσιος από το 5,9% του πολιτικού εργατικού δυναμικού που αποχώρησε οικειοθελώς το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Partnership for Public Service.

Ο Κούπορ δεν έδωσε στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων σε κάθε κυβερνητική υπηρεσία, σημειώνοντας ότι το OPM θα τα δημοσιεύσει αργότερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπηρεσίες θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για μελλοντικές περικοπές στον διευθυντή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ρας Βόουτ, καθώς ο πρόεδρος ετοιμάζει το επόμενο αίτημα προϋπολογισμού προς το Κογκρέσο. Ο Κούπορ πρόσθεσε ότι συναντήθηκε με το γραφείο προϋπολογισμού την Τετάρτη.