Η κυβέρνηση ΗΠΑ καταγγέλλει «απειλή» από τον πρώην διευθυντή του FBI

Έρευνα διενεργούν οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ για την «απειλή» που διατύπωσε κατ’ αυτές εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέιμς Κόμι, ο πρώην διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), «μαύρο πρόβατο» για τον Ρεπουμπλικάνο εδώ και χρόνια.

Σε ανάρτησή του στο Instagram που πλέον έχει διαγραφτεί, ο Τζέιμς Κόμι μοιράστηκε φωτογραφία στην οποία εικονίζονται κοχύλια που σχηματίζουν το μήνυμα «86 47» στην άμμο.

Ο πρώτος αριθμός ενίοτε χρησιμοποιείται όταν θέλει κανείς να εκφράσει την επιθυμία να φύγει, ως ακόμη και να σκοτωθεί κάποιος άλλος. Ο δεύτερος προφανώς παραπέμπει στον Ντόναλντ Τραμπ, τον (45ο και) 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ο ατιμασμένος πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, μόλις κάλεσε να δολοφονηθεί ο πρόεδρος Τραμπ», εξεμάνη μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

