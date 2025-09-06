«Για την Τουρκία ήταν ένα "λάθος" – που δεν διορθώθηκε». Με αυτόν τον τίτλο η ιστοσελίδα tagesschau.de της γερμανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (ARD) παραθέτει εκτενές ρεπορτάζ για τα 70 χρόνια από τους διωγμούς εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι «στις 6 Σεπτεμβρίου του 1955 ένας τουρκικός όχλος, φανατισμένος από τη διένεξη για την Κύπρο και από μία υποτιθέμενη βομβιστική επίθεση στο σπίτι που γεννήθηκε ο Ατατούρκ ξεχύνεται στους δρόμους, όπου ζούσαν πολλοί μη-μουσουλμάνοι.

Οπλισμένος με τσεκούρια και σιδηρολοστούς, επιτίθεται στοχευμένα σε σπίτια και καταστήματα μειονοτικών. Κύριος στόχος είναι οι Έλληνες, αλλά επίσης Αρμένιοι και Εβραίοι.

Οι επιτιθέμενοι σπάνε τζάμια, βάζουν φωτιά σε καταστήματα, προκαλούν ζημιές σε εκκλησίες και νεκροταφεία, ξυλοκοπούν, βιάζουν και λεηλατούν. Η αστυνομία παραμένει απαθής, σε μεγάλο βαθμό.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι πεθαίνουν, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες. Επιπλέον, οι αγριεμένες μάζες καταστρέφουν τουλάχιστον 4.000 καταστήματα και 1.000 σπίτια».

«Σήμερα θεωρείται αποδεδειγμένο ότι το κράτος είχε οργανώσει το πογκρόμ» επισημαίνει το ρεπορτάζ, επικαλούμενο επιστημονικές μαρτυρίες. Παρατίθενται επίσης μαρτυρίες Ελλήνων, που είχαν ζήσει τα επεισόδια σε παιδική ηλικία.

Όσο για το επίσημο τουρκικό κράτος, «πριν από λίγα χρόνια ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χαρακτηρίσει προσεκτικά 'λάθος' τις ταραχές, ωστόσο μέχρι στιγμής το κράτος δεν έχει ασχοληθεί με το πογκρόμ» τονίζει το ρεπορτάζ της ARD. «Καθώς συμπληρώνονται 70 χρόνια, οι εκδηλώσεις μνήμης προέρχονται αποκλειστικά από πρωτοβουλίες πολιτών».