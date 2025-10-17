Η κρατική μονοπωλιακή εταιρεία Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι σχεδιάζει την περικοπή διοικητικών θέσεων καθώς αντιμετωπίζει μικρότερους όγκους εμπορευμάτων και μεγαλύτερη επιβράδυνση στην ρωσική οικονομία, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο την ίδια την εταιρεία.

Οι βιομηχανικοί κολοσσοί της Ρωσίας, από τους σιδηροδρόμους και τις αυτοκινητοβιομηχανίες έως τις βιομηχανίες μετάλλου, άνθρακα και τσιμέντου, παλεύουν με την εξασθενημένη εγχώρια ζήτηση, τα φθηνά κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα, τα υψηλά επιτόκια και τη συρρίκνωση των εξαγωγικών αγορών.

Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι, οι οποίοι απασχολούν περίπου 700.000 άτομα, είχαν ήδη ζητήσει από το κεντρικό γραφείο προσωπικού να παίρνουν οι εργαζόμενοι τρεις ημέρες άδειας άνευ αποδοχών ανά μήνα, σύμφωνα με πηγές του Reuters ενώ και άλλες ρωσικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας Avtovaz, της τσιμεντοβιομηχανίας Cemros και των εταιρειών εξόρυξης έχουν μειώσει το ωράριο εργασίας και έχουν προβεί σε απολύσεις εργαζομένων.

Η εταιρεία Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι αναφέρει ότι «η βελτίωση της διοικητικής της δομής» έχει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο της μείωσης του όγκου εργασίας και της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, αναφέρει το Interfax.

Σύμφωνα με το Interfax, η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι πρώτα θα εφαρμοστεί το πάγωμα των προσλήψεων και η κατάργηση των υφιστάμενων κενών θέσεων εργασίας.