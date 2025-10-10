Η Κομισιόν εξετάζει καταγγελίες για ουγγρική κατασκοπεία στις Βρυξέλλες

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προτίθεται να καλέσει τον Ούγγρο Επίτροπο, Όλιβερ Βαρχέλι να δώσει εξηγήσεις με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι Ούγγροι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, που λειτουργούσαν υπό διπλωματική κάλυψη στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στην ΕΕ, επιχείρησαν να στρατολογήσουν αξιωματούχους της ΕΕ -συμπεριλαμβανομένου ενός Επιτρόπου- για σκοπούς κατασκοπείας την περίοδο 2015 - 2017.

«Μέχρι στιγμής, πρόκειται μόνο για ισχυρισμούς», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Πάουλα Πίνιο στο POLITICO, όταν ρωτήθηκε εάν ο Ούγγρος επίτροπος θα τεθεί σε αναστολή ενόψει της έρευνας της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα εξετάσει αναφορές που υποστηρίζουν πως η κυβέρνηση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν έστειλε πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών στις Βρυξέλλες με αποστολή να συλλέξουν πληροφορίες για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να στρατολογήσουν έναν αξιωματούχο της Ένωσης.

Σύμφωνα με κοινή έρευνα των Der Spiegel (Γερμανία), De Tijd (Βέλγιο) και Direkt36 (Ουγγαρία), Ούγγροι πράκτορες μεταμφιεσμένοι σε διπλωμάτες προσπάθησαν να διεισδύσουν στους θεσμούς της ΕΕ την περίοδο που ο Βάρελι – νυν Επίτροπος – υπηρετούσε ως πρέσβης της Ουγγαρίας στην ΕΕ.

Η Πίνιο ανέφερε ότι η Επιτροπή λαμβάνει τις καταγγελίες «πολύ σοβαρά», δεδομένων των συνεπειών τους για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των λειτουργιών της ΕΕ, και επιβεβαίωσε ότι η φον ντερ Λάιεν προτίθεται να συζητήσει το ζήτημα απευθείας με τον Βάρελι.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης ότι θα συστήσει εσωτερική ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση των καταγγελιών. Αν και η απόφαση για τη δημιουργία της ομάδας έχει ήδη ληφθεί, η σύνθεση και η εντολή της βρίσκονται ακόμη υπό καθορισμό, σύμφωνα με άλλο εκπρόσωπο, τον Μπάλας Ούιβαρι.