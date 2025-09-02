Η Κίνα δίνει ταξίδια χωρίς θεώρηση βίζας σε όλους τους Ρώσους

Η Κίνα θα επεκτείνει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ταξιδιωτικής βίζα σε κατόχους απλών διαβατηρίων από τη Ρωσία σε δοκιμαστική βάση, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας την Τρίτη.

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης θα ισχύει για περίοδο ενός έτους από τις 15 Σεπτεμβρίου, με διάρκεια παραμονής στην Κίνα που δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

H απόφαση του Πεκίνου έρχεται εν μέσω της συνάντησης των προέδρων της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου ομόλογου του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη θέληση τους για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και εξήραν τους στενούς δεσμούς των χωρών τους,με τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει λόγο για «πρωτοφανούς επιπέδου» σχέσεις, σε δηλώσεις του παρουσία του Κινέζου ομολόγου του.

Σημειώνεται πως για το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι ταξιδιωτικές επισκέψεις από τη Ρωσία στην Κίνα έφτασαν τις 1,04 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 31,2% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.