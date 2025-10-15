Η Κίνα αυξάνει τα όρια ηλικίας για προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων - Προβληματισμός για τη μείωση του εργατικού δυναμικού

Η Κίνα αύξησε για πρώτη φορά σε τρεις δεκαετίες το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης για ορισμένες θέσεις στο δημόσιο, από 35 σε 38 έτη, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας στο εργατικό δυναμικό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να ενισχύσει το μειωμένο εργατικό δυναμικό.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την αναθεώρηση την Τρίτη, πριν από την έναρξη των αιτήσεων για τις εθνικές εξετάσεις για τη δημόσια διοίκηση την Τετάρτη. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 38 ετών για να υποβάλουν αίτηση, ενώ το όριο ηλικίας για όσους έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο έχει επεκταθεί από 40 σε 43 έτη.

«Η Κίνα έχει προσαρμόσει κατάλληλα τις απαιτήσεις ηλικίας για τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις εθνικές εξετάσεις για τη δημόσια διοίκηση του 2026, σύμφωνα με την προοδευτική προσέγγιση της χώρας για την καθυστέρηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης», έγραψε η κρατική εφημερίδα Global Times την Τετάρτη.

Οι εξετάσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Νοεμβρίου, θα προσλάβουν 38.100 νέους δημόσιους υπαλλήλους, σύμφωνα με δήλωση της Κρατικής Διοίκησης της Δημόσιας Διοίκησης της Κίνας.

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει επιδιώξει να περιορίσει τις διακρίσεις λόγω ηλικίας στην αγορά εργασίας, όπου πολλοί εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας απορρίπτονται λόγω της αντίληψης ότι είναι πολύ μεγάλοι ή ότι δεν έχουν την ενέργεια να εργαστούν αποτελεσματικά. Οι χρήστες του διαδικτύου έχουν ονομάσει αυτή την τάση «κατάρα των 35».

Η μείωση των ευκαιριών εργασίας για τους υποψηφίους μεγαλύτερης ηλικίας έρχεται σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός για τις περιζήτητες θέσεις στον δημόσιο τομέα αυξάνεται και έχει επιταχύνει τις εκκλήσεις για χαλάρωση των ηλικιακών περιορισμών για τις θέσεις στην κυβέρνηση.

Η γήρανση του πληθυσμού είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά το ζήτημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Κίνα λόγω της κληρονομιάς της πολιτικής του ενός παιδιού, η οποία ίσχυε για τρεις δεκαετίες και έχει επιδεινώσει τις δημογραφικές προκλήσεις της χώρας.

Η ομάδα των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω στην Κίνα αναμένεται να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 40% του πληθυσμού ή περισσότερα από 400 εκατομμύρια άτομα έως το 2035, αριθμός ίσος με τον πληθυσμό της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί.

Από την αρχή του έτους, η Κίνα έχει προσαρμόσει την ηλικία συνταξιοδότησης για τους άνδρες από 60 σε 63 έτη, ενώ για τις γυναίκες που ασκούν διοικητικά επαγγέλματα την έχει αυξήσει από 55 σε 58 έτη. Για τις γυναίκες που ασκούν χειρωνακτικά επαγγέλματα, η ηλικία συνταξιοδότησης έχει αυξηθεί από 50 σε 55 έτη.