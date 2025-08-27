Η Κίνα απορρίπτει τα περί κοινών συζητήσεων με ΗΠΑ - Ρωσίας για τον πυρηνικό αφοπλισμό

Η Κίνα υποστήριξε την Τετάρτη ότι είναι «παράλογο και μη ρεαλιστικό» να ζητηθεί από τη χώρα να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.

Ο Γκουό Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συζήτησε το θέμα του ελέγχου των πυρηνικών όπλων με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι επιθυμεί να συμμετάσχει και η Κίνα.

«Οι πυρηνικές δυνάμεις της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν βρίσκονται καθόλου στο ίδιο επίπεδο, και το στρατηγικό περιβάλλον ασφάλειας και οι πυρηνικές πολιτικές των δύο χωρών είναι εντελώς διαφορετικές» είπε ο Γκουό.

Η Κίνα ακολουθεί πολιτική μη πρώτης χρήσης πυρηνικών όπλων και πυρηνική στρατηγική αυτοάμυνας, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το Πεκίνο δεν θα εμπλακεί σε αγώνα εξοπλισμών με καμία άλλη χώρα.

«Οι χώρες με τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια πρέπει να εκπληρώσουν με σοβαρότητα τις ειδικές προτεραιότητες που έχουν αναλάβει για τον πυρηνικό αφοπλισμό», σημείωσε ο Κινέζος αξιωματούχος.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ, ότι «ένα από τα πράγματα που προσπαθούμε να κάνουμε με τη Ρωσία και την Κίνα είναι η αποπυρηνικοποίηση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

«Νομίζω ότι η αποπυρηνικοποίηση είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος, αλλά η Ρωσία είναι πρόθυμη να το κάνει, και νομίζω ότι και η Κίνα θα είναι πρόθυμη να το κάνει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πυρηνικά όπλα να εξαπλωθούν. Πρέπει να σταματήσουμε τα πυρηνικά όπλα. Η δύναμή τους είναι πολύ μεγάλη», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Μαλαισίας δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Κίνα θα υπογράψει μια συνθήκη της Νοτιοανατολικής Ασίας που απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα στην περιοχή, μόλις όλα τα έγγραφα είναι έτοιμα.