Η Ιταλία συνέλαβε Ουκρανό ως ύποπτο για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream

Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό άνδρα που είναι ύποπτος για τον συντονισμό των επιθέσεων κατά των αγωγών Nord Stream, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο γενικός εισαγγελέας της Γερμανίας, προσθέτοντας ότι θα παραπεμφθεί σε γερμανικό δικαστή μετά τη μεταφορά του.

Η σύλληψη του Ουκρανού υπόπτου έγινε στην ιταλική περιφέρεια του Ρίμινι, όπως ανέφεραν οι γερμανικές αρχές.

Ο ύποπτος, που σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής ταυτοποιήθηκε μόνο ως Σερχίι Κ., ήταν μέλος μιας ομάδας ατόμων που τοποθέτησαν εκρηκτικά μηχανισμούς στους αγωγούς κοντά στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας που βρίσκεται στη Βαλτική Θάλασσα, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Αυτός και οι συνεργοί του είχαν αναχωρήσει από το Ροστόκ, στη βορειοανατολική ακτή της Γερμανίας, με ιστιοφόρο για να πραγματοποιήσουν την επίθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οποία πρόσθεσε ότι το σκάφος είχε νοικιαστεί από γερμανική εταιρεία με τη βοήθεια πλαστών εγγράφων ταυτότητας μέσω μεσαζόντων, μετέδωσε το Reuters.

Οι αρχές ενήργησαν βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τον ύποπτο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμπαιγνία με σκοπό την πρόκληση έκρηξης, αντισυνταγματική σαμποτάζ και καταστροφή κτιρίων.