Η Ιταλία καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε την Παρασκευή τους Ιταλούς πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν και συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, επικαλούμενο τις συνεχιζόμενες ασταθείς συνθήκες ασφάλειας.

«Οι Ιταλοί που βρίσκονται στο Ιράν για τουρισμό ή η παρουσία των οποίων δεν είναι απολύτως απαραίτητη καλούνται να αποχωρήσουν», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι αποθαρρύνεται επίσης έντονα το ταξίδι στο Ιράκ και τον Λίβανο.

Συνέστησε στους Ιταλούς υπηκόους στο Ισραήλ να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Αρκετές κυβερνήσεις έχουν εκδώσει παρόμοιες προειδοποιήσεις τις τελευταίες ημέρες. Η Βρετανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι απέσυρε προσωρινά το προσωπικό της από το Ιράν και έκλεισε την πρεσβεία της εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή εν όψει μιας πιθανής επίθεσης κατά του Ιράν, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης συνεχίζονται χωρίς να διαφαίνεται κάποια πρόοδος.