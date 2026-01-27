Η Ιταλία καλεί την ΕΕ να κατατάξει την ιρανική Επαναστατική Φρουρά ως «τρομοκρατική οργάνωση»

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα προτείνει στους συναδέλφους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε συνάντηση στις Βρυξέλλες την Πέμπτη να συμπεριλάβουν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων, αναφέρει το AFP.

«Οι απώλειες που υπέστη ο άμαχος πληθυσμός κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων απαιτούν σαφή απάντηση», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

Ανακοίνωσε ότι θα προτείνει αυτό το μέτρο «σε συντονισμό με άλλους εταίρους» σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Ο Αντόνιο Ταγιάνι σκοπεύει να προτείνει στους εταίρους του να επιβάλουν «ατομικές κυρώσεις σε όσους ευθύνονται για αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις», γράφει στο X.

Το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA), μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επιβεβαίωσε τους θανάτους σχεδόν 6.000 ανθρώπων και διερευνά τους θανάτους χιλιάδων άλλων, μετά την άγρια ​​καταστολή μιας διαμαρτυρίας που συγκλόνισε το Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) – ο ιδεολογικός βραχίονας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι μια άκρως οργανωμένη ένοπλη δύναμη που κατηγορείται από τη Δύση για την ενορχήστρωση και τη συμμετοχή στην καταστολή της τεράστιας διαμαρτυρίας στο Ιράν.

Οι «Πασνταράν» («φρουροί» στα Φαρσί) ιδρύθηκαν το 1979, λίγο μετά την Ισλαμική Επανάσταση. Διαθέτουν ένα τεράστιο δίκτυο διαβαθμισμένων πληροφοριών, χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων μέσων και είναι καλύτερα εξοπλισμένοι και εκπαιδευμένοι από τον τακτικό ιρανικό στρατό. Οι IRGC διασφαλίζουν επίσης τη σύνδεση της Τεχεράνης με τους συμμάχους της στην περιοχή, για παράδειγμα το λιβανέζικο ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ ή τις ιρακινές ένοπλες ομάδες Χασντ αλ-Σαάμπι.

Ελέγχει εταιρείες σε όλους τους στρατηγικούς τομείς της ιρανικής οικονομίας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν στοχοποιηθεί από κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παρελθόν. Αυτές οι κυρώσεις επιβλήθηκαν το 2021, μετά από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Συνολικά, περίπου 230 άτομα – συμπεριλαμβανομένων αρκετών υπουργών – και περίπου 40 οντότητες έχουν υποστεί κυρώσεις από την ΕΕ για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι κυρώσεις παρατάθηκαν αργότερα λόγω των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν ή της υποστήριξης της Τεχεράνης στον πόλεμο εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Εκτός από τις κυρώσεις του ΟΗΕ που επιβάλλει η ΕΕ, οι Ευρωπαίοι έχουν επιβάλει τις δικές τους κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση ταξιδιών εντός της ΕΕ.

Έχουν επίσης επιβληθεί εμπορικές και οικονομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εξαγωγής όπλων ή αγαθών διπλής χρήσης – πολιτικών και στρατιωτικών – ή αγαθών που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου.

Ισχύει επίσης απαγόρευση εισαγωγής αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων από το Ιράν.

Την περασμένη εβδομάδα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σχέδια για την απαγόρευση περαιτέρω εξαγωγών κρίσιμης τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι η πρόταση για τον χαρακτηρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης ήταν στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης αυτής της εβδομάδας.

Ωστόσο, η πηγή τόνισε ότι απαιτείται ομοφωνία για την έγκριση της πρότασης. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί», είπε.

Στις 11 Ιανουαρίου, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα η ΕΕ να χαρακτηρίσει τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόσθεσαν τους Φρουρούς της Επανάστασης στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών το 2019.