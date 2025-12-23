Η Ιταλία αφαίρεσε ένα εμφατικό «Si!» (Ναι!) από τους στίχους του εθνικού ύμνου

Η Ιταλία εισήγαγε μια μικρή αλλαγή στον εθνικό ύμνο της χώρας, αφαιρώντας ένα εμφατικό "Si!" (Ναι!) που ακολουθούσε ένα κάλεσμα σε όπλα, δήλωσαν σήμερα κυβερνητικές πηγές.

Μια πηγή, που πρόσκειται στο θέμα δήλωσε ότι το Επιτελείο Άμυνας εξέδωσε επίσημες οδηγίες σχετικά με αυτή την τροποποίηση τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα τον Μάιο, το οποίο αναφερόταν στην αρχική έκδοση του ύμνου.

Πριν από την τελευταία αλλαγή, ο ύμνος «Αδέλφια της Ιταλίας» τελείωνε ως εξής: «Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, η Ιταλία μας καλεί! Ναι!»

Η είδηση για την αφαίρεση της τελευταίας λέξης, η οποία δεν δημοσιοποιήθηκε από την κυβέρνηση, αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano σήμερα και επιβεβαιώθηκε από πηγές του υπουργείου Άμυνας και του γραφείου του προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα.

Μια πηγή του προεδρικού γραφείου δήλωσε ότι η τροποποίηση δεν έγινε για κανέναν πολιτικό λόγο, αλλά για λόγους καθαρότητας, αφαιρώντας μια προσθήκη στους αρχικούς στίχους.

Το «Αδέλφια της Ιταλίας», που είναι επίσης το όνομα του κόμματος της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, γράφτηκε από τον ποιητή Γκοφρέντο Μαμέλι το 1847, πριν από την ενοποίηση της Ιταλίας.

Ενώ οι στίχοι του Μαμέλι δεν περιλάμβαναν το «Si», η λέξη εμφανίζεται στην πρωτότυπη μουσική επένδυση του ύμνου, που συντέθηκε την ίδια χρονιά από τον Μικέλε Νοβάρο.

Αναπαραγωγές των πρωτότυπων στίχων και της παρτιτούρας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της κυβέρνησης.