Νέα στρατιωτική αεροπορική βάση της Ινδίας κοντά στα σύνορα με την Κίνα

Ο αρχηγός της ινδικής πολεμικής αεροπορίας πραγματοποίησε την πρώτη προσγείωση στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους σε νέα αεροπορική βάση με δυνατότητα επιχειρήσεων μαχητικών αεροσκαφών κοντά στα αμφισβητούμενα σύνορα με την Κίνα στα Ιμαλάια, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου του υπουργείου Άμυνας την Πέμπτη.

Η κίνηση αυτή, αναφέρει το Reuters, έρχεται εν μέσω «αναθέρμανσης» των σχέσεων μεταξύ των πυρηνικά εξοπλισμένων γειτόνων, έπειτα από μια ιστορική συμφωνία τον περασμένο Οκτώβριο για την ελάφρυνση των στρατιωτικών εντάσεων κατά μήκος των de facto συνόρων τους και την επίσκεψη του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Κίνα φέτος.

Ο αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας A. P. Singh προσγείωσε το αεροσκάφος C-130J την Τετάρτη στην αεροπορική βάση Mudh-Nyoma στο Λαντάχ, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 13.000 ποδιών (4.000 μ.), πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, καθώς το θέμα είναι ευαίσθητο. Η ινδική πολεμική αεροπορία και το υπουργείο άμυνας δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η νέα αεροπορική βάση, η τρίτη σε σημασία της περιοχής, απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα (19 μίλια) από τη Γραμμή Πραγματικού Ελέγχου (LAC) με την Κίνα.

«Αυτό το νέο αεροδρόμιο στο Λαντάκ, με δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων μαχητικών αεροσκαφών, θα προσθέσει μια νέα πρόκληση και για τους δύο αντιπάλους μας», έγραψε ο συνταξιούχος πτέραρχος Sanjeev Kapoor στο X, αναφερόμενος στις γειτονικές χώρες Κίνα και Πακιστάν. Η Κίνα διαθέτει αεροδρόμιο σε παρόμοιο υψόμετρο, πρόσθεσε.

Η δυσπιστία μεταξύ Κίνας και Ινδίας παραμένει παρά την «αναθέρμανση» των σχέσεων, σύμφωνα με Ινδούς αναλυτές και αξιωματούχους, με τον αρχηγό του ινδικού στρατού να επισημαίνει φέτος τη συνεχιζόμενη αυξημένη παρουσία στρατευμάτων και την ενίσχυση των υποδομών στα σύνορα και από τις δύο πλευρές.

Η Ινδία και η Κίνα μοιράζονται ένα κακώς οριοθετημένο σύνορο που εκτείνεται σε 3.800 χιλιόμετρα (2.400 μίλια) και αποτελεί αντικείμενο διαμάχης από τη δεκαετία του 1950. Το 1962, οι δύο χώρες διεξήγαγαν έναν σύντομο αλλά βίαιο πόλεμο για το θέμα αυτό.

Οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν ύστερα από μια αιματηρή σύγκρουση στα σύνορα το 2020, πριν η συμφωνία του 2024 φέρει μια χαλάρωση ορισμένων περιορισμών.