Η Χεζμπολάχ καλεί σε «αντίσταση» μετά τις τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις

Στέλεχος της Χεζμπολάχ καλεί σε «αντίσταση» ως μοναδική επιλογή για τη σιιτική τρομοκρατική οργάνωση του Λιβάνου, έπειτα από τον θάνατο οκτώ μελών της κατά τις ισραηλινές επιθέσεις στον ανατολικό Λίβανο.

«Τι άλλη επιλογή έχουμε για να αμυνθούμε, για να υπερασπισθούμε την γη μας, για να υπερασπισθούμε την πατρίδα μας; Τι άλλη επιλογή έχουμε εκτός από την αντίδραση; Δεν έχουμε καμία άλλη», δήλωσε ο Μαχμούντ Καμάτι, αντιπρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χεζμπολάχ κατά την ομιλία που εκφώνησε στην Βηρυτό και μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Manar.

Οκτώ μέλη της Χεζμπολάχ που συμμετείχαν σε συνάντηση στην κοιλάδα Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο σκοτώθηκαν χθες από τα ισραηλινά πλήγματα. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν «κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ και της Χαμάς».

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας ότι ο στρατός έχει στη διάθεσή του περίοδο τεσσάρων μηνών, που μπορεί να παραταθεί, για να εφαρμόσει την δεύτερη φάση του σχεδίου αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Η ισραηλινή ηγεσία κρίνει ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι ανεπαρκής.