Νετανιάχου: Η Χαμάς υπαναχωρεί από όρους της συμφωνίας - Διαψεύδουν οι τρομοκράτες

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε την Πέμπτη (16/4) τη Χαμάς ότι υπαναχωρεί από κάποια σημεία της συμφωνίας εκεχειρίας και πρόσθεσε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα αναβάλει την έγκρισή της.

«Η Χαμάς υπαναχωρεί από σημεία της συμφωνίας που επετεύχθη με τους μεσολαβητές και το Ισραήλ σε μια προσπάθεια να πετύχει υποχωρήσεις της τελευταίας στιγμής», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου.

Πρόσθεσε δε ότι: «Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο δεν θα συνεδριάσει μέχρις ότου οι μεσολαβητές ενημερώσουν το Ισραήλ ότι η Χαμάς έχει δεχθεί όλους τους όρους της συμφωνίας».

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η οποία αναμενόταν να πραγματοποιηθεί στις 11 π.μ., αναβλήθηκε επίσης λόγω των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων του κόμματος του Θρησκευτικού Σιωνισμού σχετικά με το μέλλον του στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο μέχρι ο πρόεδρος του Θρησκευτικού Σιωνισμού, Μπεζαλέλ Σμότριτς να του δώσει απάντηση για το αν το κόμμα του θα παραιτηθεί ή όχι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία εκεχειρίας.

Από την πλευρά της, η Χαμάς ανακοίνωσε επίσημα, μέσω υψηλόβαθμου αξιωματούχου, πως δεσμεύεται να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσαν οι διαμεσολαβητές. Η κατάπαυση του πυρός έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ την Κυριακή στις 12:15. Σύμφωνα με το περίγραμμα, οι τρεις πρώτοι όμηροι αναμένεται να επιστρέψουν στο Ισραήλ εκείνη την ημέρα.

Ειδικότερα, ο Ιζάτ αλ Ρεσίκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, τόνισε ότι η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοινώθηκε την Τετάρτη από τους μεσολαβητές.

Υπενθυμίζεται ότι, έπειτα από 15 μήνες σφοδρών πολεμικών συγκρούσεων, στον απόηχο της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ και η Χαμάς κατέληξαν την Τετάρτη (15/01) σε συμφωνία που προβλέπει την έναρξη εκεχειρίας ανάμεσα στις δύο πλευρές και την απελευθέρωση των ομήρων. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έδωσαν την κωδική ονομασία «Φτερά της Ελευθερίας» στην επιχείρηση επαναπατρισμού των ομήρων που είχαν απαχθεί από τους ισλαμιστές τρομοκράτες.

